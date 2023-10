Trump sa v pondelok plánuje osobne zúčastniť na pojednávaní za podvody

New York 2. októbra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump oznámil, že sa v pondelok v New Yorku plánuje osobne zúčastniť na prvom pojednávaní za obvinenia z podvodu s nehnuteľnosťami. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Zajtra ráno sa chystám na súd, aby som bojoval za svoje meno a reputáciu," uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Vinu poprel, prípad označil za podvod, newyorskú generálnu prokurátorku za skorumpovanú a sudcu za narušeného.



Pred súd sa v pondelok postaví s dvoma najstaršími synmi Donaldom Jr. a Ericom. Žalobu na nich v septembri 2022 podala generálna prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová, pretože poskytovali bankám a poisťovniam "hrubo nafúknuté" čísla, aby si zabezpečili pôžičky a poistné krytie.



Sudca Arthut Engoron už minulý týždeň rozhodol, že sa dopustili podvodu nadhodnocovaním nehnuteľností a finančných aktív Trumpovej organizácie Trump Organization.



Sudca organizácii Trump Organization odobral licenciu, na základe ktorej spravovala svoje majetky v New Yorku. Trump by tak mohol prísť o kontrolu nad mnohými nehnuteľnosťami vrátane Trump Tower. Jamesová tvrdí, že medzi nadhodnotenými položkami je aj Trumpov byt v tejto budove.



Trump sa uchádza o republikánsku nomináciu v budúcoročných amerických prezidentských voľbách a čelí aj obvineniam v ďalších prípadoch, pripomína AFP.



V marci sa začína proces na pôde federálneho súdu vo Washingtone za pokus o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v roku 2020. Štátny súd v New Yorku bude rozhodovať o údajnom podplácaní a federálny súd na Floride o neprimeraného zaobchádzaní s dokumentami podliehajúcimi utajeniu.



V štáte Georgia čelí obvineniam za pokus o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020 v tomto štáte.