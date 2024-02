Trump sa v prípade marenia výsledkov volieb obrátil na Najvyšší súd

Washington 12. februára (TASR) - Exprezident USA Donald Trump v pondelok požiadal americký Najvyšší súd, aby predĺžil odklad jeho súdneho procesu v prípade marenia výsledkov prezidentských volieb z roku 2020. Trump trvá na tom, že voči obvineniam má imunitu. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Zo strany Trumpa ide o odvolanie voči rozhodnutiu Federálneho odvolacieho súd v USA, ktorý minulý týždeň rozhodol, že exprezident môže čeliť obvineniam v tomto súdnom procese.



Odvolací súd sa zaoberal otázkou, či môžu byť bývalí americkí prezidenti po odchode z funkcie stíhaní za činy, ktoré vykonali v úrade v súvislosti so svojimi oficiálnymi povinnosťami.



Trumpovi právnici podaním žiadosti pozastavili prelomový súdny proces, kým Najvyšší súd USA nerozhodne o ďalšom postupe, ktorý môže určiť, či bude Trump čeliť procesu ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami, píše AP.



Bývalý americký prezident je obvinený zo snáh o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020, v ktorých nad ním zvíťazil demokratický kandidát a súčasný prezident Joe Biden. Súčasťou toho bol aj útok Trumpových stúpencov na sídlo amerického Kongresu zo 6. januára 2021.



Exprezidentovi právnici už niekoľko mesiacov tvrdia, že imunita sa vzťahuje aj na trestné stíhanie. Všetky činy, z ktorých bol Trump obvinený, spadajú podľa nich do "okrajových" úradných úkonov prezidenta.



Prípad je jedným zo štyroch, v ktorých je aktuálne Trump pred budúcoročnými prezidentskými voľbami obvinený z rôznych trestných činov. On sám všetky tieto kauzy považuje za vykonštruované a politicky motivované pokusy, ktoré majú prekaziť jeho opätovnú prezidentskú kandidatúru, respektíve znovuzvolenie.



Trump bol prezidentom USA v rokoch 2017 až 2021. V súčasnosti je favoritom na republikánsku nomináciu do novembrových volieb, v ktorých sa pravdepodobne opäť stretne s Bidenom.