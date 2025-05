Trump sa v Saudskej Arábii stretol s dočasným sýrskym prezidentom

Rijád 14. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v stredu v Saudskej Arábii stretol s dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom. Ide o prvé stretnutie medzi lídrami oboch krajín po 25 rokoch. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP, ktoré sa odvolávajú na Biely dom.



Stretnutie popri schôdzke s predstaviteľmi štátov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive sa konalo za zatvorenými dverami a novinári na ňom neboli prítomní. Agentúra Anadolu informovala, že k rokovaniu sa telefonicky pripojil aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a prítomný bol aj saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán.





Trump v utorok oznámil, že zruší americké sankcie uvalené na Sýriu, aby dal krajine pod novým vedením „šancu na úspech“. Spojené štátyuvalili sankcie v čase vlády prezidenta Bašára Asada, ktorého vlani v decembri zvrhli islamistickí povstalci pod vedením Šaru.



Trump pripustil, že sankcie boli pre blízkovýchodnú krajinu „brutálne a ochromujúce“, no v tom čase plnili dôležitú funkciu. Sýria sa po zrušení sankcií podľa AP bude môcť vrátiť na svetové finančné trhy a môžu do nej začať prúdiť potrebné investície.



Turecký prezident označil Trumpov krok za „historicky dôležitý“ a povedal, že bude príkladom pre ostatné krajiny, ktoré uvalili sankcie. Povedal tiež, že Turecko bude naďalej podporovať nového lídra Sýrie v boji proti teroristickým organizáciám, najmä Islamskému štátu (IS).





Stretnutie sa považuje za pozoruhodné aj preto, že USA iba v decembri zrušili odmenu 10 miliónov dolárov za dolapenie Šaru. Sýrsky líder, známy aj pod bojovým aliasom abú Muhammad Džawlání, mal v minulosti väzby na teroristické organizácie Islamský štát a Al-Káida.