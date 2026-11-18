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Trump sa vo štvrtok stretne s Putinom aj bilaterálne
Trump a Putin budú mať vo štvrtok trojstrannú schôdzku aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, čo bude historicky prvé trilaterálne stretnutie prezidentov USA, Ruska a Číny.
Autor TASR,aktualizované
Šen-čen 18. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa vo štvrtok v Číne stretne aj bilaterálne s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom. V stredu to pre agentúru AP potvrdil nemenovaný americký predstaviteľ. Pôjde o ich prvé stretnutie od augusta 2025 na Aljaške, kde rokovali o ukončení vojny na Ukrajine.
Trump a Putin budú mať vo štvrtok trojstrannú schôdzku aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, čo bude historicky prvé trilaterálne stretnutie prezidentov USA, Ruska a Číny, informuje TASR.
Rokovanie troch prezidentov sa uskutoční vo štvrtok o 14.30 h miestneho času (7.30 h SEČ) popri summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Podrobný program trojstranného rokovania žiadna zo strán oficiálne nezverejnila.
Trump v pondelok zdôraznil, že na trojstrannom stretnutí bude predmetom diskusie aj Ukrajina. Vojna na Ukrajine by mala byť témou napriek tomu, že predstavitelia jeho administratívy v piatok novinárom povedali, že Trump bude so svojimi čínskymi a ruskými náprotivkami diskutovať o jadrovom odzbrojení a vojne v Iráne, ale vyhne sa téme ruskej vojny s Ukrajinou.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu vyzval Siho a Trumpa, aby „vyvinuli tlak“ na ruského prezidenta Vladimira Putina s cieľom zastaviť vojnu na Ukrajine.
Trump a Putin budú mať vo štvrtok trojstrannú schôdzku aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, čo bude historicky prvé trilaterálne stretnutie prezidentov USA, Ruska a Číny, informuje TASR.
Rokovanie troch prezidentov sa uskutoční vo štvrtok o 14.30 h miestneho času (7.30 h SEČ) popri summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Podrobný program trojstranného rokovania žiadna zo strán oficiálne nezverejnila.
Trump v pondelok zdôraznil, že na trojstrannom stretnutí bude predmetom diskusie aj Ukrajina. Vojna na Ukrajine by mala byť témou napriek tomu, že predstavitelia jeho administratívy v piatok novinárom povedali, že Trump bude so svojimi čínskymi a ruskými náprotivkami diskutovať o jadrovom odzbrojení a vojne v Iráne, ale vyhne sa téme ruskej vojny s Ukrajinou.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu vyzval Siho a Trumpa, aby „vyvinuli tlak“ na ruského prezidenta Vladimira Putina s cieľom zastaviť vojnu na Ukrajine.