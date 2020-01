Trump sa vyslovil za pokračovanie bezpečnostného partnerstva s Irakom

Davos 22. januára (TASR) – Americký prezident Donald Trump a jeho iracký náprotivok Barham Sálih sa včera na stretnutí vo švajčiarskom Davose zhodli na potrebe pokračovania úlohy ozbrojených síl Spojených štátov v Iraku. Oznámil to Biely dom, informuje agentúra AFP.



Išlo o prvé stretnutie týchto dvoch predstaviteľov od zabitia vysokopostaveného iránskeho generála pri americkom útoku v Bagdade, po ktorom iracký parlament vyzval na odchod amerických vojakov z krajiny.



"Obaja lídri sa zhodli na dôležitosti pokračovania ekonomického a bezpečnostného partnerstva medzi Spojenými štátmi a Irakom vrátane boja proti Islamskému štátu," uviedol Biely dom v oznámení. Dodal, že Trump zároveň "opätovne potvrdil záväzok Spojených štátov voči suverénnemu, stabilnému a prosperujúcemu Iraku".



Trump sa so Sálihom stretol na okraji zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose, ktoré sa tento rok zameriava najmä na klimatický stav núdze a sociálnu nerovnosť.



Iracký parlament 5. januára schválil uznesenie, v ktorom žiada odchod amerických vojakov z krajiny. Predchádzalo tomu zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního Američanmi v Iraku v noci na piatok 3. januára.



Na základniach v Iraku je rozmiestnených približne 5200 amerických vojakov podporujúcich miestnu armádu. Tvoria väčšinu širšej koalície, ktorú v roku 2014 pozvala do krajiny iracká vláda, aby pomohla v boji proti džihádistom z teroristickej organizácie Islamský štát.



Irackí sunnitskí lídri, znepokojení dosahom Iránu v ich krajine, obozretne lobujú za to, aby americkí vojaci v krajine zostali, dodáva AFP.