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Trump sa vzdal založenia fondu na kompenzácie pre jeho priaznivcov
Federálna sudkyňa Leonie Brinkemaová už v piatok 29. mája Bielemu domu dočasne zablokovala možnosť pokračovať v založení tzv. „fondu proti zneužívaniu moci“.
Autor TASR
Washington 3. júna (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti USA v utorok upustilo od kontroverzného plánu vytvoriť kompenzačný program v hodnote 1,8 miliardy dolárov, ktorý kritici označovali za „pokladničku“ pre politických spojencov amerického prezidenta Donalda Trumpa. „S fondom nebudeme pokračovať,“ uviedol minister Todd Blanche počas vypočutia pred výborom Snemovne reprezentantov, informuje agentúra AFP, píše TASR.
Tento obrat znamená neúspech pre jednu z najrozporuplnejších Trumpových iniciatív počas druhého funkčného obdobia, ktorú kritizovali demokrati, právni experti aj viacerí republikáni v Kongrese. Blanche uviedol, že „dôvody pre vznik fondu“, teda údajné zneužívanie justičného systému, „zostávajú rovnako dôležité ako predtým, ale s fondom nebudeme pokračovať“, informovala stanica CNN.
Federálna sudkyňa Leonie Brinkemaová už v piatok 29. mája Bielemu domu dočasne zablokovala možnosť pokračovať v založení tzv. „fondu proti zneužívaniu moci“, z ktorého mali byť odškodňovaní ľudia tvrdiaci, že boli nespravodlivo vyšetrovaní alebo stíhaní.
Fond iniciovalo ministerstvo spravodlivosti ako súčasť mimoriadneho urovnania Trumpovej civilnej žaloby proti daňovému úradu (IRS) za únik jeho daňových priznaní. Dodatok k urovnaniu zároveň zakazuje IRS pokračovať vo vyšetrovaní Trumpa, jeho rodiny alebo firiem v súvislosti s daňovými nedoplatkami, pričom Blanche uviedol, že toto opatrenie naďalej platí.
Sporný fond mal vytvoriť formálny mechanizmus pre osoby alebo organizácie, ktoré tvrdia, že sa zo strany vlády stali cieľom perzekúcií z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Oponenti však tvrdili, že nebude mať jasný právny základ, len minimálny verejný dohľad a mohol by byť použitý na odmeňovanie verných priaznivcov, vrátane obžalovaných a odsúdených v súvislosti s útokom na Kapitol USA zo 6. januára 2021, za ktorým stáli Trumpovi podporovatelia.
Prezident hneď v prvý deň návratu do úradu minulý rok udelil milosť viac ako 1500 ľuďom odsúdeným v súvislosti s útokom na Kapitol, keď jeho priaznivci zaútočili na Kongres v snahe zvrátiť volebné víťazstvo Joea Bidena.
Administratíva zároveň začala odstraňovať tlačové správy ministerstva spravodlivosti o stíhaniach súvisiacich so 6. januárom, pričom ich označila za „stranícku propagandu“.
Fond sa však stal politicky toxickým aj medzi niektorými republikánmi. Tí v Senáte odložili hlasovanie o dôležitom zákone financujúcom imigračný a colný úrad (ICE) a pohraničnú stráž, čiastočne pre obavy, že fond by mohol umožniť, aby odsúdení zo 6. januára dostali peniaze z verejných zdrojov.
Ministerstvo spravodlivosti pôvodne tvrdilo, že fond bude fungovať do decembra 2028 a dohliadať naň bude päťčlenná komisia vymenovaná ministrom Blancheom. Prezident mal mať právomoc jej členov odvolávať.
Tento obrat znamená neúspech pre jednu z najrozporuplnejších Trumpových iniciatív počas druhého funkčného obdobia, ktorú kritizovali demokrati, právni experti aj viacerí republikáni v Kongrese. Blanche uviedol, že „dôvody pre vznik fondu“, teda údajné zneužívanie justičného systému, „zostávajú rovnako dôležité ako predtým, ale s fondom nebudeme pokračovať“, informovala stanica CNN.
Federálna sudkyňa Leonie Brinkemaová už v piatok 29. mája Bielemu domu dočasne zablokovala možnosť pokračovať v založení tzv. „fondu proti zneužívaniu moci“, z ktorého mali byť odškodňovaní ľudia tvrdiaci, že boli nespravodlivo vyšetrovaní alebo stíhaní.
Fond iniciovalo ministerstvo spravodlivosti ako súčasť mimoriadneho urovnania Trumpovej civilnej žaloby proti daňovému úradu (IRS) za únik jeho daňových priznaní. Dodatok k urovnaniu zároveň zakazuje IRS pokračovať vo vyšetrovaní Trumpa, jeho rodiny alebo firiem v súvislosti s daňovými nedoplatkami, pričom Blanche uviedol, že toto opatrenie naďalej platí.
Sporný fond mal vytvoriť formálny mechanizmus pre osoby alebo organizácie, ktoré tvrdia, že sa zo strany vlády stali cieľom perzekúcií z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Oponenti však tvrdili, že nebude mať jasný právny základ, len minimálny verejný dohľad a mohol by byť použitý na odmeňovanie verných priaznivcov, vrátane obžalovaných a odsúdených v súvislosti s útokom na Kapitol USA zo 6. januára 2021, za ktorým stáli Trumpovi podporovatelia.
Prezident hneď v prvý deň návratu do úradu minulý rok udelil milosť viac ako 1500 ľuďom odsúdeným v súvislosti s útokom na Kapitol, keď jeho priaznivci zaútočili na Kongres v snahe zvrátiť volebné víťazstvo Joea Bidena.
Administratíva zároveň začala odstraňovať tlačové správy ministerstva spravodlivosti o stíhaniach súvisiacich so 6. januárom, pričom ich označila za „stranícku propagandu“.
Fond sa však stal politicky toxickým aj medzi niektorými republikánmi. Tí v Senáte odložili hlasovanie o dôležitom zákone financujúcom imigračný a colný úrad (ICE) a pohraničnú stráž, čiastočne pre obavy, že fond by mohol umožniť, aby odsúdení zo 6. januára dostali peniaze z verejných zdrojov.
Ministerstvo spravodlivosti pôvodne tvrdilo, že fond bude fungovať do decembra 2028 a dohliadať naň bude päťčlenná komisia vymenovaná ministrom Blancheom. Prezident mal mať právomoc jej členov odvolávať.