Trump sa zišiel so Zelenským, vojnu chce rýchlo ukončiť

New York 27. septembra (TASR) - Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump prisľúbil, že ak sa znovu stane prezidentom USA, tak rýchlo ukončí vojnu na Ukrajine. Vyjadril sa takto v piatok po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v New Yorku, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Toto je vojna, ku ktorej nikdy nemalo dôjsť, a my ju vyriešime," povedal americký exprezident po schôdzke v jeho newyorskom mrakodrape Trump Tower.



Trump bezprostredne pred schôdzkou, stojac po boku Zelenského, pre médiá povedal, že bude spolupracovať ako s Kyjevom, tak aj Moskvou, aby dosiahol ukončenie vojny. Zelenskyj zase avizoval, že chce s Trumpom prediskutovať svoj "víťazný plán" zameraný na ukončenie vojny. Trump vyzdvihol Zelenského iniciatívu, zároveň však podotkol, že má pevný vzťah aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



"Máme veľmi dobrý vzťah (so Zelenským) a ja mám tiež veľmi dobrý vzťah, ako aj viete, s prezidentom Putinom," povedal bývalý šéf Bieleho domu. "A myslím si, že ak zvíťazíme (vo voľbách), myslím že to (vojnu na Ukrajine) vyriešime veľmi rýchlo," dodal.



Trump ohlásil svoje rozhodnutie stretnúť sa so Zelenským až vo štvrtok večer, niekoľko dní po tom, ako ľudia z jeho volebného tímu i jeho najbližší spolupracovníci tvrdili, že takáto schôdzka je nepravdepodobná. Exprezident USA totiž naznačoval, že je nespokojný s nedávnymi výrokmi ukrajinského lídra pre magazín The New Yorker, v ktorých Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že Trump v skutočnosti nevie, ako zastaviť vojnu na Ukrajine. Zelenského tiež kritizoval za to, že odmietol uzavrieť dohodu s Ruskom.



Zelenskyj sa momentálne v New Yorku zúčastňuje na stretnutiach popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a rovnako ako mnohí svetoví lídri sa pred prezidentskými voľbami v USA chcel stretnúť aj s Trumpom. Vo štvrtok už absolvoval schôdzky s dosluhujúcim prezidentom USA Joeom Bidenom a demokratickou prezidentskou kandidátkou, súčasnou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Tá avizovala, že v prípade svojho zvolenia za prezidentku bude pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine.