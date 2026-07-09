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Trump sa zo summitu NATO vracia starším špeciálom Air Force One
Nový Boeing 747, ktorý Trump so sprievodom pricestoval do Európy, medzičasom tiež odletel z Turecka a pristál na základni RAF Mildenhall v Británii.
Autor TASR
Ankara 9. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump po skončení summitu NATO v Ankare odletel z Turecka na palube staršieho lietadla Air Force One. Nečakaná zmena plánov vyvolala špekulácie, či za ňou nie sú bezpečnostné obavy súvisiace s Iránom, informovala agentúra Reuters.
Podľa agentúry AP Trump odletel z Turecka na palube lietadla Boeing VC-25A, ktoré slúži ako Air Force One už viac než tri desaťročia. Po vzlete bol jeho palubný transpondér dočasne vypnutý, takže verejne dostupné weby na sledovanie letov lietadlo nezobrazovali. Podľa AP ide o bezpečnostné opatrenie používané pri letoch prezidenta z oblastí považovaných za rizikové.
Nový Boeing 747, ktorý Trump so sprievodom pricestoval do Európy, medzičasom tiež odletel z Turecka a pristál na základni RAF Mildenhall v Británii.
Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social avizoval, že nový Air Force One poletí na túto základňu, aby si ho mohli prezrieť americkí vojaci, ktorí tam slúžia. Dodal, že lietadlo následne v rámci akéhosi propagačného turné navštívi aj ďalšie základne v Európe.
Nový Boeing 747 daroval Spojeným štátom vlani Katar. Lietadlo následne upravila spoločnosť L3Harris Technologies a dostalo nový červeno-bielo-tmavomodro-zlatý náter, ktorý navrhol Trump.
Americké letectvo pred časom priznalo, že pri urýchlenej prestavbe darovaného lietadla niektoré plánované úpravy vynechalo, aby bolo možné stroj zaradiť do prevádzky čo najskôr. Tvrdí však, že tým neutrpela bezpečnosť ani zabezpečenie komunikácie. Niektorí experti napriek tomu upozorňujú, že lietadlo nemusí mať všetky obranné systémy starších prezidentských strojov a môže byť vhodnejšie najmä na vnútroštátne lety.
Hovorca Bieleho domu Steven Cheung uviedol, že nový Air Force One je moderné lietadlo vybavené pokročilými bezpečnostnými systémami, ktoré zaručujú ochranu prezidenta a jeho sprievodu. Dodal, že administratíva pri ochrane prezidenta využíva všetky dostupné prostriedky vrátane „odvádzania pozornosti a zámerného zavádzania“.
Na otázku novinárov, či zmenu lietadla motivovali obavy z Iránu, Trump na tlačovej konferencii v Ankare priamo neodpovedal. Pripomenul však údajné hrozby voči svojej osobe. „Som na každom jednom z ich zoznamov a zatiaľ som mal asi trochu šťastie, ale to možno nebude trvať dlho,“ povedal.
Katarom darované lietadlo má slúžiť ako dočasná náhrada, kým spoločnosť Boeing dodá dve nové prezidentské lietadlá Air Force One. Ich dodanie sa po viacerých odkladoch očakáva až neskôr v tomto desaťročí.
Katarská vláda darovala Spojeným štátom lietadlo typu Boeing 747-8 vlani po tom, čo sa Trump opakovane sťažoval na technický stav dvoch prezidentských lietadiel Air Force One, ktoré sú v prevádzke od roku 1990.
Podľa agentúry AP Trump odletel z Turecka na palube lietadla Boeing VC-25A, ktoré slúži ako Air Force One už viac než tri desaťročia. Po vzlete bol jeho palubný transpondér dočasne vypnutý, takže verejne dostupné weby na sledovanie letov lietadlo nezobrazovali. Podľa AP ide o bezpečnostné opatrenie používané pri letoch prezidenta z oblastí považovaných za rizikové.
Nový Boeing 747, ktorý Trump so sprievodom pricestoval do Európy, medzičasom tiež odletel z Turecka a pristál na základni RAF Mildenhall v Británii.
Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social avizoval, že nový Air Force One poletí na túto základňu, aby si ho mohli prezrieť americkí vojaci, ktorí tam slúžia. Dodal, že lietadlo následne v rámci akéhosi propagačného turné navštívi aj ďalšie základne v Európe.
Nový Boeing 747 daroval Spojeným štátom vlani Katar. Lietadlo následne upravila spoločnosť L3Harris Technologies a dostalo nový červeno-bielo-tmavomodro-zlatý náter, ktorý navrhol Trump.
Americké letectvo pred časom priznalo, že pri urýchlenej prestavbe darovaného lietadla niektoré plánované úpravy vynechalo, aby bolo možné stroj zaradiť do prevádzky čo najskôr. Tvrdí však, že tým neutrpela bezpečnosť ani zabezpečenie komunikácie. Niektorí experti napriek tomu upozorňujú, že lietadlo nemusí mať všetky obranné systémy starších prezidentských strojov a môže byť vhodnejšie najmä na vnútroštátne lety.
Hovorca Bieleho domu Steven Cheung uviedol, že nový Air Force One je moderné lietadlo vybavené pokročilými bezpečnostnými systémami, ktoré zaručujú ochranu prezidenta a jeho sprievodu. Dodal, že administratíva pri ochrane prezidenta využíva všetky dostupné prostriedky vrátane „odvádzania pozornosti a zámerného zavádzania“.
Na otázku novinárov, či zmenu lietadla motivovali obavy z Iránu, Trump na tlačovej konferencii v Ankare priamo neodpovedal. Pripomenul však údajné hrozby voči svojej osobe. „Som na každom jednom z ich zoznamov a zatiaľ som mal asi trochu šťastie, ale to možno nebude trvať dlho,“ povedal.
Katarom darované lietadlo má slúžiť ako dočasná náhrada, kým spoločnosť Boeing dodá dve nové prezidentské lietadlá Air Force One. Ich dodanie sa po viacerých odkladoch očakáva až neskôr v tomto desaťročí.
Katarská vláda darovala Spojeným štátom lietadlo typu Boeing 747-8 vlani po tom, čo sa Trump opakovane sťažoval na technický stav dvoch prezidentských lietadiel Air Force One, ktoré sú v prevádzke od roku 1990.