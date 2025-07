Trump sa zrejme nezúčastní na summite krajín G20

Washington 29. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že neplánuje účasť na novembrovom summite krajín skupiny G20 v Juhoafrickej republike (JAR). Odôvodnil to teóriou o systematickom prenasledovaní a zabíjaní belošského obyvateľstva v krajine, ktorá však bola opakovane vyvrátená, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



„Nie, myslím, že pošlem niekoho iného, pretože som mal s Južnou Afrikou veľa problémov. Majú tam niekoľko zlých nariadení. Veľa ľudí je zabíjaných. Takže si myslím, že tam pravdepodobne nepôjdem. Rád by som, ale nemyslím si, že pôjdem,“ odpovedal Trump na palube špeciálu Air Force One na otázku o svojej účasti na summite.



Agentúra AFP pripomína, že šéf americkej diplomacie Marco Rubio už začiatkom tohto roka bojkotoval stretnutie ministrov zahraničných vecí G20 v juhoafrickom Johannesburgu.



Trump od začiatku svojho mandátu opakovane tvrdí, že v Južnej Afrike systematicky prenasledujú a zabíjajú belochov a kritizoval aj tamojší zákon o pozemkovej reforme. JAR obvinil zo zaberania pôdy belošským farmárom a z podnecovania násilia voči nim. Prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphosa obvinenia lídra USA opakovane poprel.



Spojené štáty taktiež od 1. augusta uvalia na výrobky dovážané z Juhoafrickej republiky clo vo výške 30 percent.