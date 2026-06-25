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Trump sa zúčastní na oslavách na Mount Rushmore

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Bude to prvý ohňostroj na Mount Rushmore od roku 2020, keď sa Trump zúčastnil na oslavách ešte počas svojho prvého funkčného obdobia.

Autor TASR
Washington 25. júna (TASR) - Šéf Bieleho domu Donald Trump sa budúci piatok zúčastní na oslavách 250. výročia nezávislosti USA na hore Mount Rushmore, pod vytesaným súsoším štyroch bývalých prezidentov, oznámili vo štvrtok organizátori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Očakáva sa, že súčasťou podujatia v predvečer Dňa nezávislosti (4. júla) budú vojenské kapely, prelety lietadiel, pocty ozbrojeným silám a prejav republikánskeho prezidenta.

Bude to prvý ohňostroj na Mount Rushmore od roku 2020, keď sa Trump zúčastnil na oslavách ešte počas svojho prvého funkčného obdobia.

„Spoločne usporiadame najväčšiu narodeninovú oslavu v histórii našej krajiny a oslávime americké dedičstvo slobody, nezávislosti a spravodlivosti pre všetkých,“ povedal guvernér Južnej Dakoty Larry Rhoden.

Podľa agentúry AFP majú oslavy pri Mount Rushmore pre Trumpa osobitný význam, keďže už dlhodobo prejavuje fascináciu pamätníkmi, prezidentskou symbolikou a svojím vlastným miestom v histórii, konštatuje AFP.

Členka Snemovne reprezentantov za americký štát Florida Anna Paulina Lunaová vlani dokonca predložila návrh zákona, v ktorom navrhovala, aby sa Trumpova podobizeň stala súčasťou súsošia prezidentov na tejto hore - myšlienka, o ktorej prezident ešte predtým povedal, že je to „dobrý nápad“.

Trumpova administratíva sa taktiež snažila zanechať svoju stopu na verejných priestranstvách a inštitúciách vo Washingtone, a to napríklad pridaním jeho mena na fasádu a do loga Kennedyho centra múzických umení vo Washingtone, kým sudca nerozhodol, že tento krok bol nezákonný.

Samotná hora Mount Rushmore zostáva sporným miestom. Domorodé skupiny v roku 2000 protestovali proti ohňostroju a Správa národných parkov už skôr upozornila na obavy miestnych kmeňov, ako aj na riziká súvisiace s lesnými požiarmi a následky pre životné prostredie v súvislosti s realizáciou ohňostroja na tomto mieste.

Súsošie sa nachádza v blízkosti mesta Keystone v štáte Južná Dakota. Sochy boli vytesané priamo do žulového skalného masívu v rokoch 1927–41 a zobrazujú hlavy štyroch prezidentov: Georgea Washingtona (1732–1799), Thomasa Jeffersona (1743–1826), Theodora Roosevelta (1858–1919) a Abrahama Lincolna (1809–1865), pripomína TASR.
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