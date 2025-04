Trump sa zúčastní na pobrebe pápeža Františka

Washington 21. apríla (TASR) — Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania sa zúčastnia na pohrebe pápeža Františka v Ríme. Trump to potvrdil v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social. Informovali o tom svetové agentúry.



„Melania a ja pôjdeme na pohreb pápeža Františka do Ríma. Tešíme sa, že tam budeme môcť byť!“ napísal šéf Bieleho domu.



Ako poznamenala agentúra DPA, bude to Trumpova prvá zahraničná cesta od návratu do Bieleho domu v januári 2025.



Trump predtým nariadil, aby všetky vlajky v krajine boli na počesť pápeža spustené na pol žrde. Takisto uviedol, že pápež bol „dobrý človek, tvrdo pracoval, miloval svet“.



Vatikán oznámil, že pápež František zomrel v pondelok ráno na mozgovú mŕtvicu, ktorá viedla ku kóme a nezvratnému zlyhaniu srdca. Na čele katolíckej cirkvi stál 12 rokov.