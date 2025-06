Trump sa zúčastní na summite NATO v Haagu

Washington 3. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa zúčastní na júnovom summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v holandskom Haagu, potvrdila v utorok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Môžem potvrdiť, že (Trump) sa zúčastní na summite NATO,“ povedala Leavittová novinárom. Pre Trumpa to bude prvé stretnutie s lídrami Aliancie od jeho januárového návratu do funkcie prezidenta.



Na zasadnutí, ktoré sa uskutoční 24. až 25. júna, by mali členské štáty NATO súhlasiť so zvýšením obranných výdavkov – jednej z hlavných požiadaviek amerického prezidenta.



Spojenci v Severoatlantickej aliancii sa v roku 2014 zaviazali, že budú na obranu míňať dve percentá svojho HDP. Trump však na členské štáty teraz nalieha, aby prispievali až piatimi percentami HDP a v bezpečnosti sa tak stali menej závislými od USA.