Trump: Schôdzka s Putinom môže byť čoskoro

Washington 17. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom by sa mohol stretnúť už čoskoro. Dodal, že verí, že Putin skutočne chce zastaviť boje na Ukrajine, informovala agentúra AFP.



Trump na brífingu v Bielom dome dodal, že takéto stretnutie sa malo uskutočniť pred krízou na Ukrajine alebo hneď po jej vypuknutí.



Pokiaľ ide o jeho osobnú schôdzku s Putinom, "čas nie je stanovený, ale mohlo by to byť veľmi skoro," povedal Trump.



AFP dodala, že minister zahraničných vecí USA Marco Rubio bude v najbližších dňoch viesť americkú delegáciu na vysokej úrovni, ktorá bude v saudskoarabskom Rijáde rokovať s ruskými predstaviteľmi o Ukrajine.



Trump ozrejmil, že jeho tím "dlho a tvrdo" rokoval s ruskými predstaviteľmi. Spomenul v tejto súvislosti aj svojho vyslanca pre Blízky východ Steva Witkoffa, ktorý údajne nedávno absolvoval s Putinom asi trojhodinový rozhovor.



"Myslím si, že chce prestať bojovať," povedal Trump o Putinovi. Na otázku, či sa Putin chce zmocniť celej Ukrajiny, Trump odpovedal: "To som sa ho aj ja pýtal". "Ak sa chystá pokračovať... to by bol pre mňa veľký problém," dodal Trump.



"Myslím si, že to chce ukončiť a že to chcú ukončiť rýchlo. Obaja," povedal Trump a dodal: "Aj Zelenskyj to chce ukončiť."



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým v nedeľu povedal, že podľa neho sa Rusko chystá "viesť vojnu" proti oslabenej aliancii NATO, ak Trump zredukuje podporu USA pre Alianciu.



Podľa AFP sa však zdá, že Trump Zelenského obavy nezdieľa, lebo novinárom povedal, že ho "ani trochu" neznepokojujú slová ukrajinského lídra.



Republikánsky prezident opakovane trval na tom, že ukončí konflikt na Ukrajine za jediný deň, ale jeho šéf diplomacie Rubio priznal, že "nebude ľahké" vyriešiť takýto dlhotrvajúci, krvavý a zložitý konflikt.



"Proces smerujúci k mieru nie je záležitosťou jedného stretnutia," povedal Rubio v rozhovore pre televíziu CBS na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie.



Zatiaľ nie je jasné, či sa na rokovaniach v Rijáde zúčastní aj Ukrajina. Rubio povedal, že si nie je istý ani tým, koho vyšle Moskva.



"Ešte nič nie je uzavreté," povedal a dodal, že cieľom je hľadať priestor na obsiahlejší rozhovor, ktorý "by zahŕňal Ukrajinu a týkal by sa ukončenia vojny."



Očakáva sa, že na rokovaniach v Rijáde sa zúčastní Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff a poradca pre národnú bezpečnosť USA Michael Waltz.



Putin a Trump mali spolu 12. februára telefonický rozhovor, v ktorom diskutovali o zastavení bojov na Ukrajine, bilaterálnych vzťahoch a mnohých ďalších otázkach. Dohodli sa, že budú pokračovať v kontaktoch a zorganizujú osobné stretnutie.



Trump následne telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským: informoval ho o obsahu rozhovoru s Putinom i o príprave dokumentu o bezpečnostnej a hospodárskej spolupráci oboch krajín.