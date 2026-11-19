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Trump: Schôdzkou lídrov Číny, Ruska a USA sa píšu dejiny
Putin v úvodnom prejave poukázal na „spoločnú zodpovednosť troch krajín za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti“.
Autor TASR
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Šen-čen 19. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyhlásil, že ich trojstranným rokovaním sa „píšu dejiny“, informuje TASR na základe správ agentúr AP a DPA.
„Skutočne píšeme dejiny,“ povedal Trump. „Spojené štáty, Rusko a Čína majú jedinečné predpoklady na to, aby diskutovali o tom, ako znížiť počet jadrových zbraní na Zemi a tiež zmierniť riziko ich použitia,“ dodal s tým, že lídri na schôdzke budú „diskutovať o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou“.
Americký prezident uznal význam jadrového odzbrojenia a spolupráce, zároveň však pripustil, že „vzdať sa jadrových zbraní je veľmi ťažké“.
Trump ďalej pokračoval vyzdvihnutím seba, Si Ťin-pchinga aj Putina za to, že si „vybrali iný kurz“. Tento summit podľa neho ponúka Spojeným štátom, Číne a Rusku príležitosť „hľadať nové možnosti a prístupy“ pri riešení množstva „veľmi dôležitých otázok“, uvádza stanica Sky News.
„Všetci v tejto miestnosti to vedia a dúfam, že sa nám podarí vytvoriť lepšiu budúcnosť pre nás všetkých,“ povedal Trump.
Putin v úvodnom prejave poukázal na „spoločnú zodpovednosť troch krajín za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti“. Čína, Rusko a USA ako „víťazi druhej svetovej vojny“ musia podľa neho „zachovať a posilniť systém medzinárodného práva“.
Ruský prezident tiež vyhlásil, že tieto krajiny majú „množstvo spoločných záujmov pri riešení regionálnych konfliktov vrátane, samozrejme, konfliktu na Ukrajine“.
„Som presvedčený, že Rusko, Čína a Spojené štáty, ako aj ich obyvatelia, môžu významne prispieť k posilneniu globálnej bezpečnosti a stability, ak budeme spolupracovať konštruktívne, ako partneri, na základe vzájomného rešpektu, rovnosti a vyváženosti záujmov,“ dodal Putin.
Si Ťin-pching v úvodnom vystúpení uviedol, že Čína, USA a Rusko spolupracujú s cieľom postaviť sa „globálnym výzvam“. Dodal, že tieto tri krajiny budú „presadzovať svetový mier a stabilitu a výraznejšie prispievať k pokroku ľudstva“.
Stretnutie v takomto zložení sa dosiaľ nikdy neuskutočnilo, pripomína DPA s tým, že medzi lídrami jadrových veľmocí sa doteraz konali len bilaterálne rozhovory. Napríklad na summite skupiny G20 v japonskej Osake v roku 2019 boli Trump, Putin aj Si, no aj tam rokovali len vo dvojiciach a k trojstrannému rozhovoru nedošlo.
„Skutočne píšeme dejiny,“ povedal Trump. „Spojené štáty, Rusko a Čína majú jedinečné predpoklady na to, aby diskutovali o tom, ako znížiť počet jadrových zbraní na Zemi a tiež zmierniť riziko ich použitia,“ dodal s tým, že lídri na schôdzke budú „diskutovať o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou“.
Americký prezident uznal význam jadrového odzbrojenia a spolupráce, zároveň však pripustil, že „vzdať sa jadrových zbraní je veľmi ťažké“.
Trump ďalej pokračoval vyzdvihnutím seba, Si Ťin-pchinga aj Putina za to, že si „vybrali iný kurz“. Tento summit podľa neho ponúka Spojeným štátom, Číne a Rusku príležitosť „hľadať nové možnosti a prístupy“ pri riešení množstva „veľmi dôležitých otázok“, uvádza stanica Sky News.
„Všetci v tejto miestnosti to vedia a dúfam, že sa nám podarí vytvoriť lepšiu budúcnosť pre nás všetkých,“ povedal Trump.
Putin v úvodnom prejave poukázal na „spoločnú zodpovednosť troch krajín za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti“. Čína, Rusko a USA ako „víťazi druhej svetovej vojny“ musia podľa neho „zachovať a posilniť systém medzinárodného práva“.
Ruský prezident tiež vyhlásil, že tieto krajiny majú „množstvo spoločných záujmov pri riešení regionálnych konfliktov vrátane, samozrejme, konfliktu na Ukrajine“.
„Som presvedčený, že Rusko, Čína a Spojené štáty, ako aj ich obyvatelia, môžu významne prispieť k posilneniu globálnej bezpečnosti a stability, ak budeme spolupracovať konštruktívne, ako partneri, na základe vzájomného rešpektu, rovnosti a vyváženosti záujmov,“ dodal Putin.
Si Ťin-pching v úvodnom vystúpení uviedol, že Čína, USA a Rusko spolupracujú s cieľom postaviť sa „globálnym výzvam“. Dodal, že tieto tri krajiny budú „presadzovať svetový mier a stabilitu a výraznejšie prispievať k pokroku ľudstva“.
Stretnutie v takomto zložení sa dosiaľ nikdy neuskutočnilo, pripomína DPA s tým, že medzi lídrami jadrových veľmocí sa doteraz konali len bilaterálne rozhovory. Napríklad na summite skupiny G20 v japonskej Osake v roku 2019 boli Trump, Putin aj Si, no aj tam rokovali len vo dvojiciach a k trojstrannému rozhovoru nedošlo.