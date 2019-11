Trump schválil rozšírenie ochrany ropných polí v Sýrii

Washington 6. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump schválil rozšírenú vojenskú misiu zameranú na ochranu ropných polí na východe Sýrie. Vyvolalo to rad zložitých právnych otázok, pokiaľ ide o to, či by americkí vojaci mohli útočiť na sýrske, ruské alebo iné sily, ak by ohrozovali tieto ropné zásoby, informovala v utorok agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenia predstaviteľov Spojených štátov.



Rozhodnutie, ktoré prišlo po piatkovom stretnutí Trumpa s jeho vojenskými poradcami, ponechá v Sýrii stovky amerických vojakov v komplikovanejšej situácii - napriek sľubom prezidenta, že vyvedie Spojené štáty z tamojšej vojny. Na základe nového plánu by americkí vojaci chránili zatiaľ presnejšie nestanovenú oblasť na území, ktoré sýrski kurdskí bojovníci ovládajú na 150-kilometrovom úseku medzi mestami Dajr az-Zaur a Hasaka.



Americkí predstavitelia podľa AP uviedli, že mnohé detaily misie musia byť stále dopracované. Trumpovo rozhodnutie však znamená úspech pre veliteľov presadzujúcich zotrvanie v Sýrii s cieľom zabrániť oživeniu džihádistickej skupiny Islamský štát (IS), čeliť Iránu a pokračovať v partnerstve s Kurdmi, ktorí bojovali so Spojenými štátmi proti IS niekoľko rokov.



Rozhodnutie však tiež núti právnikov amerického ministerstva obrany vypracovať pre vojakov pravidlá stanovujúce, ako ďaleko by mohli zájsť pri udržiavaní ropných polí pod kontrolou Kurdov.



Právnym základom vyslania amerických vojakov do Sýrie na boj proti militantom IS boli Kongresom prijaté Povolenia na použitie vojenskej sily (AUMF) z rokov 2001 a 2002, podľa ktorých môže armáda Spojených štátov použiť všetku potrebnú silu proti účastníkom teroristických útokov z 11. septembra 2001 a zabrániť budúcim činom medzinárodného terorizmu.



Týmito povoleniami by podľa právnych expertov mohli Spojené štáty odôvodniť snahu zabrániť, aby sa ropné zdroje dostali do rúk IS. Ich ochrana pred sýrskymi vládnymi silami alebo inými zložkami by však mohla byť ťažšie obhájiteľná, vysvetľuje AP.