Trump si na mítingu uťahoval z pandémie a Bidena, kritizoval Nemecko

Tulsa 21. júna (TASR) - Tisíce prívržencov amerického prezidenta Donalda Trumpa prišli v sobotu večer do mesta Tulsa v štáte Oklahoma na jeho prvý predvolebný míting po 110-dňovej prestávke spôsobenej koronavírusovou pandémiou. Aréna BOK Center s kapacitou okolo 20.000 miest však nebola ani zďaleka plná, čo pripustil aj hovorca Trumpovej kampane Tim Murtaugh, ktorý to pripísal "radikálnym demonštrantom" a médiám, pokúšajúcim sa zastrašiť priaznivcov šéfa Bieleho domu.



Trumpa, ktorý vyšiel na pódium krátko po 19.00 h miestneho času (v nedeľu po 02.00 h SELČ) privítalo skandovanie "USA, USA, USA". Prezident nazval ľudí zhromaždených v hale "bojovníkmi" a demonštrantov, ktorí sa zišli v blízkosti arény, označil za "násilníkov".



"Tichá väčšina je silnejšia než kedykoľvek predtým," povedal bojovne naladený Trump a sľúbil, že o päť mesiacov "porazíme ospalého Joea Bidena", ako posmešne nazýva svojho vyzývateľa v prezidentských voľbách z Demokratickej strany.



Rozsiahle testovanie na prítomnosť nového koronavírusu označil Trump za "dvojsečnú zbraň". "Doteraz sme testovali 25 miliónov ľudí. Pravdepodobne je to o 20 miliónov ľudí viac ako (testoval) ktokoľvek iný... Ak testujete v takomto rozsahu, nájdete viac ľudí, nájdete viac prípadov, a preto som mojim ľuďom povedal: 'Prosím, spomaľte testovanie'".



Biely domu následne v reakcii na otázky novinárov tvrdil, že Trump jednoznačne žartoval. "Nikdy neodporučil svojmu tímu, aby spomalil testovanie. Sme veľmi hrdí na 25 miliónov testov, ktoré sme robili rýchlym tempom," cituje na Twitteri jeho predstaviteľa redaktor denníka Wall Street Journal Michael C. Bender.



Trump opäť prirovnal koronavírus ku chrípke, keď povedal, že pozná 19 rôznych mien vírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19, pričom spomenul "Kung Flu" (flu znamená chrípka). Znova hovoril o "čínskom víruse", čím narážal na skutočnosť, že ohniskom pandémie je Čína, respektíve veľkomesto Wu-chan.



Prezident USA sa venoval i téme ničenia pamiatok a sôch súvisiacich s obdobím otroctva, ktoré sa začalo koncom mája po smrti Afroameričana Georgea Floyda. Trump sa to snažil spojiť s demokratmi a ich predpokladaným prezidentským kandidátom Bidenom: "Voľba v roku 2020 je veľmi jednoduchá. Chcete sa skloniť pred ľavicovým davom alebo sa chcete vzpriamiť a hrdí ako Američania?" Trump obvinil Bidena, že v tejto veci mlčí a svoju stranu vydal napospas "ľavicovému davu".



Bidena tiež označil za "bezmocnú bábku radikálnej ľavice", ktorá by "drancovateľom a cudzincom bez platných dokladov" dala viac práv ako Američanom, ktorí dodržiavajú zákony.



Na margo svojich plánov znížiť počet amerických vojakov umiestnených v Nemecku z približne 35.000 na 25.000 Trump poznamenal, že Berlín dlží NATO vzhľadom na nedostatočné výdavky na obranu v skutočnosti "bilión dolárov" a nakupuje plyn z Ruska, hoci USA by ho mali pred Ruskom chrániť.



Konanie mítingu v Oklahome vyvolalo viaceré kontroverzie. Zdravotnícke orgány sa obávali veľkého počtu nových infekcií, ak sa na jednom mieste stretnú tisíce ľudí. Pritom len minimum účastníkov podujatia malo nasadené rúška, samotný Trump ho nemal.



Krátko pred začiatkom mítingu vyšlo najavo, že šesť členov tímu pripravujúcich sobotňajšie zhromaždenie malo pozitívny test na ochorenie COVID-19. Boli súčasťou predsunutého tímu a putovali do karantény.



Účastníci mítingu sa navyše museli pri registrácii zaviazať, že jeho organizátori nenesú zodpovednosť za prípadné prepuknutie ochorenia COVID-19 a možné následky.



Výber Tulsy ako miesta konanie mítingu bol kritizovaný aj preto, že sa na prelome mája a júna 1921 stala dejiskom jedného z najhorších masakrov černochov v novodobej americkej histórii, ktorý si podľa odhadov z roku 2001 vyžiadal do 300 obetí.



Počas mítingu zasiahlo podľa agentúry AP sever Oklahomy zemetrasenie s magnitúdou 4,2, ktoré bolo cítiť aj na niektorých miestach v Tulse.