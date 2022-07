Trump si na predvolebnom mítingu opäť uťahoval z klimatickej krízy

Washington 10. júla (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump si opäť uťahoval zo zhoršujúcej sa klimatickej krízy. "Na plážach budeme mať trochu viac pozemkov, čo nie je najhoršia vec na svete," povedal v sobotu večer počas predvolebného mítingu v meste Anchorage v štáte Aljaška, na ktorý prišiel podporiť Sarah Palinovú, kandidujúcu v novembrových voľbách do Snemovne reprezentantov USA. Informovala o tom agentúra DPA.



"Počul som, že hladina oceánu v nasledujúcich 300 rokoch stúpne o osminu palca (približne 0,32 centimetra). Máme väčšie problémy," vyhlásil Trump.



Opäť spochybňoval tvrdenia, že zmena klímy je spôsobená človekom — podľa neho boli jednoznačne vedecky vyvrátené. DPA pripomína, že republikán Trump počas svojho funkčného obdobia inicioval odstúpenie USA od parížskej dohody o ochrane klímy. Jeho nástupca, demokrat Joe Biden, po nástupe do funkcie začiatkom minulého roka toto rozhodnutie zvrátil a boj proti klimatickej zmene zaradil medzi svoje najdôležitejšie ciele.



Trump sa vo svojom vystúpení nevyjadril priamo k tomu, či chce opäť kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024. Konštatoval iba, že "náš veľkolepý Biely dom získame späť". Zároveň zopakoval svoje nepodložené tvrdenie, že o víťazstvo vo voľbách v roku 2020 bol pripravený vďaka podvodom.



Trump tiež vyjadril svoju podporu bývalej kandidátke na viceprezidentku Sarah Palinovej, ktorá sa tentoraz uchádza o miesto v Snemovni reprezentantov. Voličov vyzval, aby "skvelú, legendárnu Palinovú" poslali do Washingtonu.



Palinová sa v sobotu krátko objavila po Trumpovom boku. "Máme ťa radi. Potrebujeme, aby si sa vrátil," povedala na adresu Trumpa. Ten vyhlásil, že republikáni znovu získajú väčšinu v Snemovni reprezentantov. "Raz a navždy ukončíme politickú kariéru šialenej Nancy Pelosiovej," konštatoval na margo demokratickej predsedníčky tejto komory Kongresu.