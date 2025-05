Trump si nie je istý, či ľudia v USA majú právo na riadne procesy

Washington 4. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu NBC News povedal, že si nie je istý, či majú všetci ľudia v Spojených štátoch - bez ohľadu na občianstvo - nárok na riadny súdny proces zaručený ústavou krajiny. Vyhlásil tak v piatkovom rozhovore s Kristen Welkerovou, ktorý mal byť odvysielaný v nedeľu. Počas neho tiež uviedol, že neplánuje opätovne kandidovať na post prezidenta, píše o tom TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a webu televízie NBC News.



Welkerová sa Trumpa spýtala na vyjadrenia amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia z minulého mesiaca. Rubio vtedy vyhlásil, že všetci ľudia v USA majú právo na riadny súdny proces. Na otázku, či Trump s týmto vyjadrením súhlasí, a či si americkí občania aj ne-občania zaslúžia takýto proces, šéf Bieleho domu neodpovedal jasne.



„Ja neviem. Nie som... právnik. Neviem,“ povedal Trump a uviedol, že takéto opatrenie by znamenalo, že „by sme museli mať milión alebo dva alebo tri milióny súdnych procesov“. „Máme tisíce ľudí, z ktorých sú - niektorí vrahovia, niektorí drogoví díleri a niektorí z najhorších ľudí na svete... Bol som zvolený, aby som ich odtiaľto dostal a súdy mi v tom bránia,“ odpovedal Trump.



Otázka nároku na súdne procesy súvisí s opatreniami Trumpovej administratívy ohľadom deportácií nelegálnych migrantov v krajine. Americká vláda tlačí na súdy, aby umožnili okamžité vyhostenie prisťahovalcov, ktorých obviňuje z členstva vo venezuelskom gangu, bez toho, aby im dala možnosť obhájiť sa pred súdom.



Trump v rozhovore dodal, že jeho právnici sa „samozrejme budú riadiť rozhodnutím Najvyššieho súdu“. Ten už v troch rôznych rozhodnutiach ozrejmil, že na základe amerických zákonov musí Trumpova administratíva umožniť základné procesné práva pre prisťahovalcov.



V rozhovore pre NBC News Trump tiež uviedol, že snaha o tretie prezidentské funkčné obdobie „nie je niečo, čo by som chcel urobiť“. „Je to niečo, čo, pokiaľ viem, nie je dovolené robiť,“ dodal. Agentúra AFP vysvetľuje, že americká ústava povoľuje každej osobe zastávať funkciu prezidenta USA len dvakrát.