Trump si ponecháva otvorenú možnosť účasti na rokovaniach v Istanbule

Dauha 14. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump si podľa vlastných slov necháva do poslednej chvíle otvorenú možnosť, že vo štvrtok 15. mája pricestuje do tureckého Istanbulu, kde by sa mali konať priame rokovania Ukrajiny s Ruskom. Trump to povedal v stredu počas svojej cesty po krajinách Perzského zálivu, píše TASR podľa agentúry DPA.



Americký prezident sa vyjadril aj na margo možnej účasti ruského prezidenta Vladimira Putina na rokovaniach v Istanbule, ktorá dosiaľ nebola potvrdená. „Neviem, či sa tam objaví,“ povedal americký prezident o Putinovi. Trump ďalej uviedol, že Putin by sa jeho prítomnosti iste potešil. „Viem, že by bol rád, keby som tam bol. A je to možné. Rozmýšľam o tom,“ povedal.



Dodal pritom, že vo štvrtok, keď sa má presunúť z Kataru do Spojených arabských emirátov, má nabitý program. Napriek tomu nevylúčil, že si odskočí do Istanbulu - ak by tak mohol „zachrániť veľa životov“. Uviedol, že v Istanbule bude určite šéf rezortu diplomacie USA Marco Rubio.



Biely dom informoval, že k Rubiovi sa pridajú aj osobitní americkí vyslanci Steve Witkoff a Keith Kellogg.



Štvrtkové priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule navrhol minulý týždeň Putin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na to zareagoval, že do Turecka pricestuje osobne a na to isté vyzval aj Putina, ktorý má podľa neho rozhodujúce slovo v Rusku v otázke vojny. Kremeľ však doteraz odmieta jednoznačne povedať, či do Istanbulu pricestuje Putin, alebo pôjde niekto iný. Napokon nie je ani isté, či sa priame ukrajinsko-ruské rokovania v Istanbule vôbec uskutočnia.