Trump si stojí za spojením čínsky vírus

Washington 17. marca (TASR) - Za "veľmi presné" označil v utorok americký prezident Donald Trump svoje slová, keď označil nový typ koronavírusu za "čínsky vírus".



"Pochádza z Číny, takže si myslím, že je to veľmi presné," povedal Trump na tlačovej konferencii.



Podľa agentúry AFP Trump taktiež naznačil, že takto reagoval aj na to, čo označil za čínsku dezinformačnú kampaň, ktorá viní americkú armádu z vírusu.



"Čína zverejňovala nepravdivé informácie. Nepáči sa mi, že Čína hovorila, že to je od našej armády. Naša armáda nič nikomu nedala," dodal šéf Bieleho domu.



Trump z pondelka na utorok na sociálnej sieti Twitter napísal, že "Spojené štáty budú silno podporovať odvetvia, ako letecké spoločnosti a iné, ktoré najviac zasiahol čínsky vírus".



Čína vyslovila v utorok "silné rozhorčenie" nad vyjadreniami amerického prezidenta.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang v reakcii vyhlásil, že takéto spájanie koronavírusu s Čínou jeho krajinu "stigmatizuje".



"Cítime sa byť veľmi rozhorčení a vyjadrujeme svoj silný nesúhlas," vyhlásil Keng.



Proti spájaniu koronavírusu s Čínou alebo čínskym mestom Wu-chan sa už postavila aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), keďže to podľa nej môže viesť k diskriminácii a stigmatizácii.



Britský denník The Guardian upozorňuje, že Čína a Spojené štáty si v uplynulých dňoch vzájomne prehadzujú zodpovednosť za vypuknutie epidémie. Minulý týždeň úradník z čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien vyhlásil, že vírus do Wu-chanu priniesla americká armáda, po čom si Washington predvolal čínskeho veľvyslanca.