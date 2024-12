Trump si uťahoval z Trudeaua. Nazval ho guvernérom štátu Kanada

Washington 10. decembra (TASR) — Zvolený americký prezident Donald Trump v utorok opäť podpichol kanadského premiéra Justina Trudeaua, keď ho označil za "guvernéra" susedného štátu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Bolo mi potešením večerať nedávno s guvernérom Justinom Trudeauom z fantastického štátu Kanada," napísal Trump krátko po polnoci miestneho času na svojej platforme Truth Social.



"Teším sa na skoré stretnutie s guvernérom, aby sme mohli pokračovať v hĺbkových rozhovoroch o clách a obchode, ktorých výsledky budú pre všetkých skutočne veľkolepé!" dodal.



V USA sú guvernéri šéfmi vlád jednotlivých federálnych štátov. V Európe sú porovnateľní s premiérmi spolkových krajín v Nemecku.



Trump sa s Trudeauom stretol 29. novembra vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride. Vopred neohlásená schôdzka sa uskutočnila po tom, ako Trump pohrozil, že ak Kanada nedokáže vyriešiť problémy s drogami a migráciou na hraniciach s USA a odstrániť obchodný deficit dosahujúci 100 miliárd dolárov, zavedie v prvý deň, keď sa v januári vráti do úradu, 25-percentné clo na všetok kanadský tovar.



Keď Trudeau argumentoval, že takéto clo by úplne zničilo kanadskú ekonomiku, Trump mu podľa informácii televízie Fox News navrhol, že tomu by sa dalo vyhnúť, keby sa Kanada stala 51. federálnym štátom USA. Povedal tiež, že premiér je lepší titul, hoci by stále mohol byť guvernérom 51. štátu.



"Prezident vtipkoval, robil si z nás žarty," povedal podľa denníka Toronto Star kanadský minister verejnej bezpečnosti Dominic LeBlanc, ktorý sa na večeri takisto zúčastnil.



O Kanade ako 51. americkom štáte Trump vtipkuje už dlho. Počas svojho prvého funkčného obdobia zasa navrhoval, aby USA odkúpili od Dánska Grónsko.



V rozhovore pre televíziu NBC odvysielanom v nedeľu sa Trump pýtal, prečo USA dotujú Mexiko a Kanadu. "Ak ich máme dotovať, nech sa stanú (federálnym) štátom," povedal.



Trump obviňuje týchto dvoch hlavných obchodných partnerov USA, že nerobia dosť pre zastavenie prílevu nelegálnych migrantov a pašovania drog do USA. Obom krajinám pohrozil zavedením ciel napriek tomu, že s USA majú podpísanú dohodu o voľnom obchode.