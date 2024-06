Filadelfia 23. júna (TASR) — Bývalý americký prezident a takmer istý prezidentský kandidát republikánov Donald Trump si už vybral kandidáta na viceprezidenta v novembrových voľbách šéfa Bieleho domu, no zatiaľ o tom nikomu nepovedal. Informovala o tom v noci na nedeľu agentúra DPA.



Trump pricestoval v sobotu do Filadelfie v štáte Pensylvánia na predvolebný míting. Predtým sa zastavil v stejkovej reštaurácii, kde odpovedal aj na niektoré otázky novinárov.



Keď sa ho reportér opýtal, či sa už rozhodol pre kandidáta na viceprezidenta, Trump odpovedal: "V mojej hlave áno." Na otázku, či to niekomu povedal, odvetil: "Nie, nikto o tom nevie."



Súperom 78-ročného Trumpa v prezidentských voľbách bude súčasný o tri roky starší demokratický prezident Joe Biden. Jeho kandidátkou na funkciu viceprezidenta je opäť Kamala Harrisová, ktorá medzi Američanmi nie je veľmi obľúbená.