Trump si vyskúšal masku proti koronavírusu, pózovať v nej nechcel

Ypsilanti 22. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump podľa vlastných slov prekonal svoju averziu k noseniu masiek chrániacich pred novým koronavírusom, nechcel však v nej byť odfotografovaný, uviedla v noci na piatok agentúra AFP.



Trump sa k tomu priznal počas prehliadky automobilky Ford v meste Ypsilanti v americkom štáte Michigan, ktorý prešiel na výrobu respirátorov a iného lekárskeho vybavenia na boj proti chorobe COVID-19. Trump počas prehliadky závodu uviedol, že si masku vyrábanú spoločnosťou Ford "v zákulisí" vyskúšal, ale novinárom nechcel "dopriať to potešenie" vidieť ho v nej a zvečniť.



Trump, ktorý spočiatku pandémiu koronavírusu nového typu bagatelizoval, sa na verejnosti zatiaľ neobjavil v ochrannej maske. Deklaroval pritom, že by takýto jeho obraz nezodpovedal jeho vlastnej predstave o sebe ako svetovom lídrovi.



O maske, ktorú si v závode Ford dal na tvár, však povedal, že bola "veľmi pekná" a "vyzerala dobre".



Agentúra AFP dodala, že takmer každý zamestnanec v továrni Ford mal na sebe ochrannú masku na tvári v súlade s politikou spoločnosti a odporúčaniami vlády zameranými na potlačenie vysoko nákazlivého vírusu.



Skepticizmus týkajúci sa potreby nosiť rúška či ochranné masky je v USA veľmi rozšírený najmä medzi pravicovými Američanmi, ktorí podporujú Trumpa. V extrémnejších kruhoch sa požiadavky miestnej samosprávy alebo súkromných podnikov na to, aby ľudia nosili masky, interpretujú aj ako sprisahanie proti ústavným slobodám.