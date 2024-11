Trump si za ministerku spravodlivosti vybral exprokurátorku P.Bondiovú

Washington 22. novembra (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump vo štvrtok oznámil, že na post ministra spravodlivosti nominuje bývalú generálnu prokurátorku štátu Florida Pam Bondiovú. Urobil tak po tom, čo republikánsky politik Matt Gaetz vo štvrtok stiahol svoju kandidatúru na tento post. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a stanice CNN.



"Príliš dlho bolo zaujaté ministerstvo spravodlivosti zbraňou proti mne a ďalším republikánom - už nie," uviedol Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social. "Pam presmeruje ministerstvo spravodlivosti na jeho pôvodný účel, ktorým je boj proti zločinu a opätovné zaistenie bezpečnosti Ameriky," dodal novozvolený prezident.



Bondiová bola Trumpovou právničkou počas jeho prvého impeachmentu. Taktiež patrila k skupine republikánov, ktorí v máji prišli podporiť Trumpa na súd v New Yorku, kde ho porota uznala vinným vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania pornoherečky Stormy Daniels výmenou za jej mlčanlivosť.



Bývalá floridská prokurátorka je podľa AP hlasnou kritičkou trestných konaní vedených proti Trumpovi. Kritizovala aj špeciálneho vyšetrovateľa Jacka Smitha, ktorý voči Trumpovi vzniesol obvinenia za jeho snahy zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020 a narábanie s utajovanými dokumentmi, ktoré sa našli v jeho sídle na Floride. Bondiová označila Smitha a ďalších prokurátorov, ktorí obvinili Trumpa, za "hrozných ľudí," ktorí sa snažia zviditeľniť tým, že "idú po Donaldovi Trumpovi".



Trumpovou prvou voľbou na ministra spravodlivosti bol kongresman Gaetz. Ten však vo štvrtok oznámil stiahnutie kandidatúry. Súvisí to s nesúhlasom republikánov v Senáte, ktorých podporu by potreboval na potvrdenie vo funkcii. Gaetz minulý týždeň po Trumpovom oznámení o tejto nominácii odstúpil z postu člena Snemovne reprezentantov. Predtým ho vyšetroval etický výbor snemovne pre obvinenia z pohlavného styku so 17-ročným dievčaťom.



Blízki spolupracovníci novozvoleného prezidenta naznačili, že minister spravodlivosti bude po samotnom Trumpovi najdôležitejším členom administratívy, keďže bude mať na starosti masové deportácie nelegálnych migrantov a omilostenie výtržníkov, ktorí 6. januára 2021 zaútočili na Kapitol.



Výber Bondiovej za ministerku spravodlivosti ešte musí schváliť Senát po tom, čo ju Trump oficiálne nominuje na tento post, píše CNN.