Trump skritizoval bývalé vedenie Kennedyho centra

Washington 20. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok skritizoval bývalé vedenie Kennedyho centra a vyhlásil, že dni „bezuzdnej politickej propagandy“ tejto renomovanej kultúrnej inštitúcie so sídlom vo Washingtone sa skončili, odkedy on osobne dohliada na jej vedenie. V noci na utorok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



V príhovore k novým členom správnej rady Kennedyho centra, ktorí sa zhromaždili v Bielom dome vo Washingtone, Trump povedal, že za posledných desať rokov sa v centre minulo „obrovské množstvo peňazí“, ale samotná budova je v „zlomovom stave“.



Dodal, že programy centra sa vymkli spod kontroly kvôli nekontrolovateľnej politickej propagande, politike rozmanitosti a inklúzie a nevhodným reláciám. Trump kritizoval aj programy určené pre LGBTQ komunitu.



Podľa AFP Trump vo svojom príhovore opäť zopakoval aj ničím nepodložené obvinenia, že jeho oponenti „zmanipulovali (prezidentské) voľby“, ktoré v roku 2020 prehral s demokratom Joeom Bidenom.



„Keby to nechali tak a nepodviedli by pri voľbách a nezmanipulovali ich, bol by som teraz na dôchodku,“ vyhlásil Trump s tým, že by rád robil niečo iné. „Namiesto toho ma majú ešte štyri roky,“ vyhlásil sarkasticky.



Medzi hosťami stretnutia bol aj minister zahraničných vecí Marco Rubio, generálna prokurátorka USA Pam Bondiová a personálna šéfka Bieleho domu Susie Wilesová.



Krátko po svojom návrate do úradu prezidenta USA Trump odvolal niekoľko dlhoročných členov predstavenstva Kennedyho centra a vo februári sa dal schváliť za predsedu správnej rady tejto inštitúcie.



Tento Trumpov krok primal niekoľko kľúčových osobností, aby odstúpili z vedenia Kennedyho centra. Bola medzi nimi aj televízna producentka Shonda Rhimesová a hudobník Ben Folds pôsobiaci na poste poradca Národného symfonického orchestra, ktorý má v Kennedyho centre stálu scénu – podobne ako aj Washingtonská národná opera.



Svoje zásahy do fungovania tejto erbovej kultúrnej inštitúcie vo Washingtone, známej svojou ikonickou koncertnou sálou a ako centrum umenia a kultúry, Trump zdôvodnil tým, že sa mu „nepáči, čo dávajú a ukazujú“. Kritizoval najmä predstavenia drag show, ktoré podľa neho „cielene útočia na mládež“.



Avizoval zmenu programovej štruktúry a dodal, že „sa k nám chystajú skvelí profesionáli“. „Budem tomu predsedať a postaráme sa o to, aby to bolo dobré a aby to nebolo woke,“ vyhlásil Trump vo februári.



Centrum múzických umení Johna F. Kennedyho zvyčajne podporujú obe hlavné politické strany v USA a nikdy doteraz jej správnu radu neviedol americký prezident, doplnila AFP.