Trump kritizoval snahu demonštrantov o vymazanie vlastných dejín

Washington 4. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v predvečer Dňa nezávislosti adresoval pod pamätníkom štvorice bývalých prezidentov USA Mount Rushmore v Južnej Dakote priamu výzvu búriacim sa belošským voličom.



Trump zároveň obvinil demonštrantov, ktorí požadujú rasovú spravodlivosť, zo zapájania sa do "bezcitnej kampane zameranej na vymazanie našich dejín".



Šéf Bieleho domu v piatok, štyri mesiace pred prezidentskými voľbami, opäť skritizoval rozdeľovanie americkej spoločnosti, pričom elektorátu sužovanému pandémiou a rasovými nepokojmi, ktoré vypukli po medializovaných zabitiach černochov, ponúkol nesúhlasiaci tón, informovala tlačová agentúra AP.



Prezident odsúdil znesväcovanie pamätníkov a sôch osobností, ktoré vzdávajú hold tým, ktorí v minulosti profitovali z otroctva, a to vrátane niekoľkých amerických prezidentov.



"Toto hnutie otvorene útočí na odkaz každého z tých, ktorí sú zobrazení na Mount Rushmore," vyhlásil Trump a vyjadril poľutovanie nad "kultúrou odmietania histórie". Prezident tiež uviedol, že časť americkej ľavicovej politickej scény sa usiluje "krivo obviniť našich hrdinov, vymazať naše hodnoty a vnútiť tieto názory našim deťom".



Podľa jeho slov by mali Američania hrdo hovoriť o svojom dedičstve a nemali by sa ospravedlňovať za svoje vlastné dejiny. "Nenecháme sa terorizovať, ponižovať ani zastrašovať zlými a zlomyseľnými ľuďmi," zdôraznil Trump.



Podujatie pri pamätníku Mount Rushmore zavŕšil ohňostroj.



Oslavy amerického Dňa nezávislosti sa konajú na pozadí pandémie Covid-19, ktorá si v USA vyžiadala už vyše 125.000 mŕtvych.



Pamätník Mount Rushmore v pohorí Black Hills stvárňuje v skalnej stene vysekané podobizne štyroch amerických prezidentov - Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna a Theodora Roosevelta.