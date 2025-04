Trump skritizoval Zelenského za slová, že neuzná ruskú okupáciu Krymu

Washington 23. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu ostro skritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za odmietnutie uznať ruskú okupáciu polostrova Krym. Takýto postoj podľa jeho slov škodí mierovým rokovaniam s Ruskom a je prekážkou pre dosiahnutie dohody o prímerí, informuje TASR.



Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social narážal na Zelenského vyhlásenie pre denník Wall Street Journal. Ukrajinský prezident uviedol, že odstúpenie Krymu je v rozpore s ukrajinskou ústavou. „Ukrajina právne neuzná okupáciu Krymu. Tu nie je o čom hovoriť,“ citoval denník Zelenského.



Podľa Trumpa bol však Krym stratený už pred rokmi a v súčasnosti ani nie je predmetom diskusie. „Sme veľmi blízko dohody, ale muž bez žiadnych kariet v rukách by to mal konečne dotiahnuť,“ reagoval americký prezident.



„Teším sa, že budem môcť pomôcť Ukrajine aj Rusku dostať sa z tohto úplného a totálneho chaosu, ktorý by nikdy nezačal, keby som bol prezidentom,“ uviedol.



Trump zdôraznil, že nemá „nič spoločné s Ruskom“, no podľa vlastných slov chce zastaviť bezdôvodné umieranie tisícov ruských a ukrajinských vojakov týždenne. „Dnešné vyhlásenie Zelenského neprinesie nič iné, len predĺženie vražedného poľa, a to nikto nechce,“ doplnil americký prezident.



Server Axios prišiel s informáciami, že predložený návrh Washingtonu na prímerie medzi Kyjevom a Moskvou údajne predpokladá de iure uznanie ruskej kontroly nad Krymom, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014, a de facto uznanie ruskej okupácie takmer celej Luhanskej oblasti a okupovaných častí Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Rusko by tiež získalo prísľub, že sa Ukrajina nestane členom NATO, ale bude môcť vstúpiť do EÚ. Spojené štáty by takisto zrušili sankcie uvalené na Rusko od roku 2014.



Ukrajina presadzuje úplné, okamžité a bezpodmienečné prímerie, pričom rokovania by mali pokračovať až po jeho nastolení.



Americké médiá už skôr informovali, že Trump je pripravený akceptovať uznanie anektovaného Krymu ako ruského územia. Viceprezident J. D. Vance zasa povedal, že základom akejkoľvek dohody bude výmena územia.