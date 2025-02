Trump sľubuje, že navštívi Gazu i ďalšie blízkovýchodné krajiny

Washington 5. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok prisľúbil, že navštívi Izrael, Pásmo Gazy i viaceré blízkovýchodné krajiny, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Milujem Izrael. Navštívim ho, navštívim Gazu, navštívim Saudskú Arábiu a navštívim ďalšie miesta na celom Blízkom východe," povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome, ktorú absolvoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom po ich spoločných rokovaniach. Nijaký časový harmonogram avizovaných návštev však neuviedol.



Trump na tlačovej konferencii vyjadril presvedčenie, že USA prevezmú "dlhodobú" kontrolu nad Pásmom Gazy, zabezpečia jeho obnovu, vrátane odstránenia nevybuchnutých bômb. USA tak podľa Trumpa dosiahnu na tomto území ekonomický rozvoj a tiež stabilitu, možno aj v celom Blízkom východe.



"Každému, s kým som hovoril, sa páči myšlienka, že Spojené štáty budú vlastniť tento kus zeme, rozvíjať ho a vytvárať (tam) tisíce pracovných miest," povedal. Agentúra AP píše, že Trump zároveň nevylúčil ani nasadenie amerických vojakov do Gazy. "Urobíme, čo je potrebné... ak to bude potrebné, spravíme to," zareagoval na takúto otázku.



Pásmo Gazy by sa podľa Trumpa mohlo stať "riviérou Blízkeho východu". Dva milióny obyvateľov tejto palestínskej enklávy by sa však podľa amerického prezidenta nemali teraz vracať do Gazy, no odísť do iných krajín "s humanitárnym srdcom", ktoré nemenoval.



Izraelský premiér Netanjahu na tlačovej konferencii povedal, že Izrael si musí v Gaze dokončiť svoju prácu, uvádza agentúra DPA. Spresnil, že Izrael má čo sa týka Gazy celkovo tri ciele, a to zničiť Hamas, zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov a zaistiť, aby táto palestínska enkláva preňho už nikdy nepredstavovala hrozbu.



Netanjahu tiež povedal, že Trumpova ochota prelomiť konvenčný spôsob myslenia môže pomôcť v zabezpečení budúcnosti Izraela, ako aj zmeniť podobu Blízkeho východu a priniesť mier. Izrael podľa Netanjahua ukončí vojnu tak, že ju vyhrá. "Víťazstvo Izraela bude víťazstvom Ameriky. Spoločnou prácou nielenže vyhráme vojnu, ale s vaším vedením, pán prezident, a naším partnerstvom 'vyhráme' mier, verím, že pre náš región vytvoríme skvelú budúcnosť," dodal.