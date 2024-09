Trump sľubuje, že skoncuje so zdanením príjmu z nadčasov

Washington 13. septembra (TASR) - Americký republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že ak zvíťazí v novembrových voľbách, zruší všetky dane z príjmu z nadčasov, pričom tento krok by mal byť súčasťou rozsiahlejšieho balíka znižovania daní, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



"V rámci nášho ďalšieho znižovania daní zrušíme všetky dane z práce nadčas," povedal Trump na mítingu v Tucsone v štáte Arizona.



Trump, ktorý bude o post prezidenta USA zrejme v tesnom súboji súperiť s demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou, už dávnejšie vyhlásil, že má v úmysle presadiť legislatívu v záujme pracovníkov v službách, ktorou by sa zrušilo zdanenie prepitného. Podobný sľub predostrela aj Harrisová.



"(Trump) je zúfalý, urputne sa snaží a povie čokoľvek, len aby úskokmi zlákal ľudí, aby zaňho hlasovali," povedal hovorca Harrisovej volebného tímu v reakcii na Trumpovo štvrtkové vyjadrenie.



Nezdanené nadčasy by mali za následok zníženie vládnych príjmov v čase, keď Trumpov plán trvalo predĺžiť platnosť znížených daní, ktoré presadil ako prezident, by podľa nestraníckeho Úradu Kongresu pre rozpočet do roku 2033 zvýšil deficit USA na 3,5 bilióna dolárov (3,16 bilióna eur). Rozpočtový deficit za prvých 11 mesiacov tohto fiškálneho roka dosiahol 1,9 bilióna dolárov (1,71 bilióna eur). Zároveň nie je jasné, aký príjem pre vládu predstavujú dane z práce nadčas.