Trump: Solejmání plánoval vyhodiť americkú ambasádu do vzduchu

Washington 9. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok naznačil, že zabitý iránsky generál Kásem Solejmání chcel "vyhodiť do povetria americké veľvyslanectvo". Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



"Chytili sme úplné monštrum a odstránili sme ho," povedal Trump pred novinármi počas podujatia v Bielom dome.



"Urobili sme to aj z iných zrejmých dôvodov, niekto prišiel o život, zahynul jeden vojak našej armády, len pred týždňom ľudia utrpeli zranenia...," dodal.



Trump sa takto vyjadril po tom, ako iránske revolučné gardy vypálili v stredu v skorých ranných hodinách miestneho času rakety na dve základne v irackých provinciách Anbár a Arbíl, kde sa nachádzajú príslušníci amerických a spojeneckých ozbrojených síl. Útok bol odvetou za minulotýždňové zabitie iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního pri cielenom útoku americkej armády blízko letiska v hlavnom meste Iraku.



Americký prezident zároveň v tejto súvislosti uviedol, že Spojené štáty zlikvidovali militantov z Islamského štátu (IS), odstavili ich od kontroly nad územím a zabili vodcu IS abú Bakra Baghdádího. "Urobili sme Európe veľkú láskavosť," povedal.



Zároveň podľa agentúry AP dodal, že chce tiež vidieť viac vojakov NATO na Blízkom východe, keďže problémy v tomto regióne majú medzinárodný dosah. O úlohe NATO hovoril v stredu s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom.



Podľa Trumpa by sa NATO malo rozšíriť aj o krajiny Blízkeho východu. Dokonca navrhol, aby Aliancia, založená pred 70 rokmi, zmenila meno na NATOME, čo je skratka z názvu NATO-Middle East (NATO-Blízky východ).