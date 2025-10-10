< sekcia Zahraničie
Trump: Španielsko by malo byť vylúčené z NATO
Autor TASR
Washington 10. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok naznačil, že Španielsko by malo byť vylúčené z NATO v súvislosti s nedodržaním požiadaviek na vyššie výdavky na obranu. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mali sme jedného zaostávajúceho, bolo to Španielsko,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu. „Nemajú žiadnu výhovorku, že to neurobili, ale to je v poriadku. Možno by ste ich mali, úprimne povedané, vyhodiť z NATO,“ dodal.
Americký prezident, ktorý opakovane naznačil, že by Washington mohol odoprieť ochranu európskym krajinám, ktoré nie sú ochotné vynakladať viac peňazí na obranu, presadil záväzok vynaložiť päť percent svojho HDP na výdavky súvisiace s obranou a bezpečnosťou, čo je krok, ktorý sa považuje za kľúčový pre udržanie angažovanosti Spojených štátov v NATO.
V júni tohto roka sa 32-členná Severoatlantická aliancia pod tlakom Trumpa dohodla na masívnom zvýšení výdavkov na obranu v nasledujúcom desaťročí, pripomína AFP.
Trump v tom čase Madridu za jeho odmietanie nového cieľa pohrozil reštrikciami v obchodnej oblasti. Španielsky premiér Pedro Sánchez však trval na tom, že Madrid nemusí túto sumu dosiahnuť. Španielsko je pritom jednou z krajín NATO s najnižšími výdavkami na obranu, píše francúzska agentúra.
