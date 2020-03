Trump: Spojené štáty schválili pre liečbu koronavírusu liek na maláriu

Washington 19. marca (TASR) - Spojené štáty schválili liek proti malárii chlorochín (Chloroquine) pre použitie pri liečbe ochorenia COVID-19 v dôsledku nového koronavírusu SARS-CoV-2. Vo štvrtok o tom informoval americký prezident Donald Trump.



"Pracujeme na tom, ako aby sme tento liek sprístupnili okamžite," povedal novinárom Trump, podľa ktorého na tom pracuje americký Úrad na kontrolu potravín a liečiv (FDA).



"Prešli schvaľovacím procesom - bolo to schválené. Skrátili to z mnohých a mnohých mesiacov na okamžite. Takže budeme môcť tento liek sprístupniť na lekársky predpis," dodal šéf Bieleho domu.



V USA sa koronavírus potvrdil vo viac ako 7700 prípadoch takmer vo všetkých štátoch. Dosiaľ tam podľa agentúry AP evidujú v súvislosti s ochorením COVID-19 celkovo 134 úmrtí.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v nedeľu večer zverejnilo svoje odporúčania, podľa ktorých by Američania mali zrušiť všetky zhromaždenia — vrátane svadieb, konferencií, športových alebo iných podujatí — za účasti viac ako 50 ľudí, a to na najbližších osem týždňov. Vo viacerých štátoch USA sú už zatvorené školy, múzeá, športové štadióny a zábavné centrá.