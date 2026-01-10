< sekcia Zahraničie
Trump: Spojené štáty sú pripravené pomôcť demonštrantom v Iráne
V Iráne už takmer dva týždne ľudia protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu.
Autor TASR
Washington 10. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty sú „pripravené pomôcť“ demonštrantom v Iráne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Irán sa pozerá na SLOBODU, možno ako nikdy predtým. USA sú pripravené pomôcť,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social bez bližšieho vysvetlenia. Vyjadril sa tak deň po tom, čo vyhlásil, že Irán má „veľký problém“ a opätovne varoval Teherán pred vojenskými údermi.
V Iráne už takmer dva týždne ľudia protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. Podľa aktivistov si zásahy bezpečnostných zložiek vyžiadali smrť desiatok demonštrantov. Úrady v krajine od štvrtka obmedzili prístup k internetu.
Trump začiatkom januára Irán varoval, že ak budú jeho bezpečnostné zložky strieľať do pokojne protestujúcich ľudí, Spojené štáty im prídu na pomoc. Už vtedy americký prezident uviedol, že USA sú odhodlané a pripravené konať.
Spojené štáty počas 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom v júni 2025 zaútočili na trojicu iránskych jadrových zariadení, o ktorých Trump tvrdil, že boli úplne zničené. Údery mali podľa neho zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň, Irán však takéto snahy popiera.
„Irán sa pozerá na SLOBODU, možno ako nikdy predtým. USA sú pripravené pomôcť,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social bez bližšieho vysvetlenia. Vyjadril sa tak deň po tom, čo vyhlásil, že Irán má „veľký problém“ a opätovne varoval Teherán pred vojenskými údermi.
V Iráne už takmer dva týždne ľudia protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. Podľa aktivistov si zásahy bezpečnostných zložiek vyžiadali smrť desiatok demonštrantov. Úrady v krajine od štvrtka obmedzili prístup k internetu.
Trump začiatkom januára Irán varoval, že ak budú jeho bezpečnostné zložky strieľať do pokojne protestujúcich ľudí, Spojené štáty im prídu na pomoc. Už vtedy americký prezident uviedol, že USA sú odhodlané a pripravené konať.
Spojené štáty počas 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom v júni 2025 zaútočili na trojicu iránskych jadrových zariadení, o ktorých Trump tvrdil, že boli úplne zničené. Údery mali podľa neho zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň, Irán však takéto snahy popiera.