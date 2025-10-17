< sekcia Zahraničie
Trump: Spojené štáty zaútočili v Karibiku na ponorku
Začiatkom tohto týždňa americké bombardéry B-52 niekoľko hodín krúžili nad morom pri pobreží Venezuely.
Autor TASR
Washington 17. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok potvrdil najnovší útok americkej armády proti údajným obchodníkom s drogami v oblasti Karibiku a uviedol, že tentoraz bola cieľom ponorka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Zaútočili sme na ponorku a bola to ponorka prepravujúca drogy, postavená špeciálne na prepravu obrovského množstva drog,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome, keď sa ho pýtali na štvrtkový útok na plavidlo, po ktorom vraj ostalo niekoľko preživších. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý bol vedľa Trumpa, nepotvrdil, či útok niekto prežil. Dodal, že ďalšie informácie budú pravdepodobne poskytnuté v priebehu piatka.
Trump následne vyhlásil, že venezuelský prezident Nicolás Maduro v reakcii na spomínaný útok ponúkol veľké ústupky na zmiernenie napätia s Washingtonom. „Ponúkol všetko, máte pravdu. Viete prečo? Pretože sa nechce zahrávať so Spojenými štátmi,“ povedal Trump, keď sa ho novinár v Bielom dome pýtal na najnovšie správy, že Caracas predložil plány na deeskaláciu.
Washington obviňuje Madura z vedenia drogového kartelu a nasadil značné vojenské prostriedky – vrátane bojových lietadiel a siedmich lodí amerického námorníctva – do operácií, ktoré označil za boj proti drogám v medzinárodných vodách.
Začiatkom tohto týždňa americké bombardéry B-52 niekoľko hodín krúžili nad morom pri pobreží Venezuely, vyplýva z informácií webu zaznamenávajúceho letovú prevádzku Flightradar24. Americká armáda v piatok uviedla, že tieto lety demonštrovali „záväzok USA proaktívne odrádzať nepriateľské hrozby, zlepšovať výcvik posádok a zabezpečovať globálnu pripravenosť svojich síl“.
Tieto kroky vyvolali v Caracase obavy, že konečným cieľom Washingtonu je zmena režimu vo Venezuele.
Americká vláda tvrdí, že má nezvratné dôkazy o tom, že napadnuté venezuelské plavidlá pašovali drogy do Spojených štátov. Neuviedla však žiadne podrobnosti, ktoré by tieto tvrdenia podporili.
