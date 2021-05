Trump spustil stránku na zdieľanie svojich príspevkov

Washington 5. mája (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v utorok spustil na svojej webovej stránke blog na zverejňovanie správ. Ľudia môžu tieto príspevky zdieľať na Facebooku a Twitteri, ktoré Trumpove používateľské účty zablokovali, informovala v stredu agentúra Reuters.



Viaceré sociálne siete Trumpove účty zablokovali po tom, ako jeho podporovatelia 6. januára vtrhli do budovy washingtonského Kapitolu. Dozorný orgán spoločnosti Facebook má v stredu rozhodnúť o tom, či zablokovanie Trumpovho účtu predĺži, pripomína Reuters.



Webová stránka nazvaná "Z pracovného stola Donalda Trumpa" (From the Desk of Donald J. Trump) obsahuje Trumpove príspevky, ktoré je možné zdieľať a označiť tlačidlom "páči sa mi".



Hovorca spoločnosti Twitter povedal, že obsah z tejto webovej stránky bude povolený, ak nebude v rozpore s pravidlami Twitteru. Pokusy obísť zablokovanie Trumpovho účtu však povolené nebudú.



Twitter tvrdí, že Trumpov účet je zablokovaný natrvalo i v prípade, ak by sa opäť rozhodol kandidovať. Spoločnosť YouTube v marci uviedla, že Trumpovi návrat na svoju platformu povolí len v prípade, že prestane s podnecovaním násilia.



Facebook sa v súvislosti s príspevkami z Trumpovej novej webovej stránky zatiaľ nevyjadril.



Jason Miller, hovorca Trumpovej volebnej kampane z roku 2020, na Twitteri napísal, že táto webová stránka nie je novou "platformou", ktorú prezident plánuje spustiť. Ďalšie informácie o novej platforme budú podľa Millera zverejnené "v blízkej budúcnosti".