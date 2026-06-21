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Trump: Starmer odstúpi z funkcie britského premiéra
Britský týždenník Observer napísal o možnom Starmerovom odstúpení už v sobotu.
Autor TASR
Londýn 21. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že britský premiér Keir Starmer odstúpi zo svojej funkcie, no žiadne dôkazy podporujúce toto tvrdenie neposkytol. Viaceré britské médiá však predtým avizovali, že Starmer by svoju rezignáciu mohol oznámiť v pondelok, informuje TASR.
„Keir Starmer odstúpi z funkcie premiéra Spojeného kráľovstva. V dvoch veľmi dôležitých otázkach - IMIGRÁCIA A ENERGETIKA (OTVORTE ŤAŽBU ROPY V SEVERNOM MORI!) - vážne zlyhal. Prajem mu všetko dobré!“ uviedol Trump v príspevku na platforme Truth Social.
Britský týždenník Observer napísal o možnom Starmerovom odstúpení už v sobotu. Premiér podľa novín pred prijatím konečného rozhodnutia o svojom ďalšom postupe diskutoval s manželkou vo vidieckom sídle britských premiérov Chequers.
Observer s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že Starmer dospel k záveru o neudržateľnosti svojej pozície po rozhovoroch s ministrami, poradcami, darcami a odborovými lídrami.
Podobné správy zverejnila v nedeľu aj televízia BBC. S odvolaním sa na vládne zdroje takisto tvrdí, že Starmer by mohol predstaviť plán svojho odstúpenia už v pondelok.
Britský minister pre obchod a podnikanie Peter Kyle pre BBC v nedeľu uviedol, že premiér urobí „to, čo je v najlepšom záujme krajiny“. Starmer podľa jeho slov v súčasnosti premýšľa nad výzvami, ktorým čelí.
Poslanci Labouristickej strany tvrdia, že problémom nie je nevyhnutne strana, ale osoba na jej čele, teda Starmer. Veria, že premiér je nepopulárny a svoju stranu brzdí.
Hrozba pre Starmerovu pozíciu výrazne vzrástla po štvrtkových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield, v ktorých zvíťazil jeho stranícky rival Andy Burnham a získal tak kreslo v parlamente, vďaka čomu sa môže uchádzať o post šéfa labouristov. Hoci tak zatiaľ neurobil, vo svojom prejave sľúbil „novú cestu pre krajinu“.
Desiatky poslancov už vyjadrili názor, že Starmer by mal odstúpiť. Podľa BBC zoznam týchto osôb stále narastá a pridali sa k nim aj vysokopostavení členovia kabinetu, vrátane ministerky zahraničných vecí Yvette Cooperovej, ministerky vnútra Shabany Mahmoodovej či ministerky dopravy Heidi Alexanderovej.
Podľa BBC je Burnham považovaný za najpravdepodobnejšieho Starmerovho nástupcu.
„Keir Starmer odstúpi z funkcie premiéra Spojeného kráľovstva. V dvoch veľmi dôležitých otázkach - IMIGRÁCIA A ENERGETIKA (OTVORTE ŤAŽBU ROPY V SEVERNOM MORI!) - vážne zlyhal. Prajem mu všetko dobré!“ uviedol Trump v príspevku na platforme Truth Social.
Britský týždenník Observer napísal o možnom Starmerovom odstúpení už v sobotu. Premiér podľa novín pred prijatím konečného rozhodnutia o svojom ďalšom postupe diskutoval s manželkou vo vidieckom sídle britských premiérov Chequers.
Observer s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že Starmer dospel k záveru o neudržateľnosti svojej pozície po rozhovoroch s ministrami, poradcami, darcami a odborovými lídrami.
Podobné správy zverejnila v nedeľu aj televízia BBC. S odvolaním sa na vládne zdroje takisto tvrdí, že Starmer by mohol predstaviť plán svojho odstúpenia už v pondelok.
Britský minister pre obchod a podnikanie Peter Kyle pre BBC v nedeľu uviedol, že premiér urobí „to, čo je v najlepšom záujme krajiny“. Starmer podľa jeho slov v súčasnosti premýšľa nad výzvami, ktorým čelí.
Poslanci Labouristickej strany tvrdia, že problémom nie je nevyhnutne strana, ale osoba na jej čele, teda Starmer. Veria, že premiér je nepopulárny a svoju stranu brzdí.
Hrozba pre Starmerovu pozíciu výrazne vzrástla po štvrtkových doplňovacích voľbách v obvode Makerfield, v ktorých zvíťazil jeho stranícky rival Andy Burnham a získal tak kreslo v parlamente, vďaka čomu sa môže uchádzať o post šéfa labouristov. Hoci tak zatiaľ neurobil, vo svojom prejave sľúbil „novú cestu pre krajinu“.
Desiatky poslancov už vyjadrili názor, že Starmer by mal odstúpiť. Podľa BBC zoznam týchto osôb stále narastá a pridali sa k nim aj vysokopostavení členovia kabinetu, vrátane ministerky zahraničných vecí Yvette Cooperovej, ministerky vnútra Shabany Mahmoodovej či ministerky dopravy Heidi Alexanderovej.
Podľa BBC je Burnham považovaný za najpravdepodobnejšieho Starmerovho nástupcu.