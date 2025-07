Trump: Streľba v New Yorku bola nezmyselným násilným činom

Washington 29. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok označil masovú streľbu v New Yorku za „nezmyselný násilný čin“, ktorý vykonal „šialenec“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Šéf Bieleho domu na sociálnych sieťach uviedol, že je oboznámený s incidentom, ku ktorému došlo v pondelok neskoro večer. Strelec zabil štyri osoby a podľa všetkého následne otočil zbraň proti sebe a vzal si život v jednom z mrakodrapov v newyorskej štvrti Manhattan. Jednou z obetí bol aj policajt.



„Verím našim bezpečnostným zložkám, že prídu na to, prečo tento šialenec spáchal taký nezmyselný a násilný čin,“ uviedol Trump v príspevku.



Polícia identifikovala strelca ako Shanea Tamura. Kedysi sľubný hráč amerického futbalu mal pri sebe údajne lístok s odkazom na CTE – formu poškodenia mozgu spôsobenú kontaktnými športmi.



K útoku došlo v budove, kde sídli Národná futbalová liga. Starosta New Yorku Eric Adams uviedol, že úrady sa pokúšajú zistiť, či bola Tamurovým cieľom práve táto organizácia.