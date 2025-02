Donald Trump oznámil miesto stretnutia s Vladimirom Putinom

Washington 12. februára (TASR) - Prezident USA Donald Trump v stredu večer vyhlásil, že jeho prvá schôdzka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom od nástupu do úradu sa uskutoční v Saudskej Arábii. Obaja lídri spolu telefonovali v stredu popoludní a zhodli sa na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



"Stretneme sa v Saudskej Arábii," povedal Trump novinárom v Bielom dome. Uviedol tiež, že prímerie na Ukrajine je vecou "nie príliš vzdialenej budúcnosti".



Po telefonáte s Putinom v stredu Trump bezprostredne hovoril aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na margo členstva Ukrajiny v NATO večer povedal, že ho nepovažuje za praktické a myslí si, že na Ukrajine sa v "určitom okamihu" budú musieť uskutočniť voľby. Tie v súčasnosti nie je možné usporiadať, keďže ukrajinská ústava to počas vojnového stavu nedovoľuje.



Putin a Trump spolu v stredu telefonovali oficiálne prvýkrát od opätovného nástupu republikánskeho prezidenta do úradu. Trump na sociálnej sieti priblížil, že požiadal svojho ministra zahraničných vecí Marca Rubia, riaditeľa CIA Johna Ratcliffa, poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Waltza a svojho vyslanca pre Blízky východ Stevea Witkoffa, aby viedli rokovania, ktoré budú podľa slov šéfa Bieleho domu "úspešné".