Trump stretol Erdogana, vyzval ho, aby prestal nakupovať ruskú ropu
Lídri budú rokovať aj o predaji rakiet Patriot, ktorý zrušila predchádzajúca administratíva Joea Bidena.
Autor TASR
Washington 25. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v Oválnej pracovni Bieleho domu vyzval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby jeho krajina prestala nakupovať ruskú ropu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a televízie BBC.
„Chcel by som, aby prestal kupovať ropu z Ruska, kým Rusko pokračuje v tomto besnení,“ povedal Trump reportérom počas stretnutia s tureckým náprotivkom. „Vojna si už vyžiadala milióny životov. A za čo? Hanebné. Je hanba, čo Rusko robí. (Ruský prezident Vladimir) Putin by s tým mal prestať,“ vyhlásil Trump a dodal, že s tureckým prezidentom „uzavrie niekoľko skvelých obchodných dohôd“.
Podľa amerického prezidenta môžu Spojené štáty zrušiť sankcie uvalené na turecký obranný priemysel „takmer okamžite“, pokiaľ rokovanie s Erdoganom pôjde dobre. Agentúra AFP pripomína, že Spojené štáty v minulosti zrušili predaj stíhačiek F-35 Turecku pre plánovaný nákup ruského systému protivzdušnej obrany S-400.
Lídri budú rokovať aj o predaji rakiet Patriot, ktorý zrušila predchádzajúca administratíva Joea Bidena. „Myslím si, že sa mu podarí nakúpiť veci, ktoré by chcel nakúpiť,“ vyhlásil Trump s odkazom na stíhacie lietadlá F-35 a F-16. Erdogan uviedol, že je na takéto rokovania pripravený.
Agentúra Reuters uvádza, že hoci lídri mali medzi rokmi 2017 a 2021 blízke osobné vzťahy, poznačili ich nezhody spôsobené spoluprácou Washingtonu s kurdskými bojovníkmi v Sýrii a blízkymi vzťahmi medzi Tureckom a Ruskom. Erdogan naposledy navštívil Biely dom v roku 2019.
