< sekcia Zahraničie
Trump stupňuje tlak na členku Rady guvernérov Fedu Cookovú
Trump opakovane kritizoval predsedu Fedu Jeroma Powella najskôr za to, že neznížil úrokové sadzby, a najnovšie za prekročenie nákladov na rekonštrukciu budov centrálnej banky.
Autor TASR
Washington 22. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že ak členka Rady guvernérov Federálneho rezervného systému (Fed) Lisa Cooková nepodá demisiu, prepustí ju, čím zintenzívnil svoje snahy o získanie vplyvu nad americkou centrálnou bankou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Ak neodstúpi, prepustím ju,“ povedal Trump novinárom počas návštevy múzea vo Washingtone. Cooková, prvá černoška, ktorá pôsobí vo vedení Fedu, uviedla, že „nemá v úmysle podľahnúť nátlaku a odstúpiť“, potom ako Trump tento týždeň vyzval na jej rezignáciu na základe obvinení týkajúcich sa hypotekárnych úverov, ktoré si vzala v Michigane a Georgii.
Cooková v stredu (20. 8.) v reakcii na obvinenie uviedla, že ako predstaviteľka Fedu berie všetky otázky týkajúce sa jej finančnej histórie vážne a je pripravená odpovedať na všetky legitímne otázky. Cooková patrí medzi troch guvernérov Fedu vymenovaných prezidentom Joem Bidenom, ktorých funkčné obdobie presahuje Trumpovo pôsobenie v úrade. To komplikuje prezidentovu snahu o upevnenie kontroly nad Fedom prostredníctvom vymenovania väčšiny členov jeho Rady guvernérov. Dvoch zo zostávajúcich šiestich členov vymenoval Trump.
Trump opakovane kritizoval predsedu Fedu Jeroma Powella, ktorého funkčné obdobie sa končí v máji 2026, najskôr za to, že neznížil úrokové sadzby, a najnovšie za prekročenie nákladov na rekonštrukciu budov centrálnej banky.
„Ak neodstúpi, prepustím ju,“ povedal Trump novinárom počas návštevy múzea vo Washingtone. Cooková, prvá černoška, ktorá pôsobí vo vedení Fedu, uviedla, že „nemá v úmysle podľahnúť nátlaku a odstúpiť“, potom ako Trump tento týždeň vyzval na jej rezignáciu na základe obvinení týkajúcich sa hypotekárnych úverov, ktoré si vzala v Michigane a Georgii.
Cooková v stredu (20. 8.) v reakcii na obvinenie uviedla, že ako predstaviteľka Fedu berie všetky otázky týkajúce sa jej finančnej histórie vážne a je pripravená odpovedať na všetky legitímne otázky. Cooková patrí medzi troch guvernérov Fedu vymenovaných prezidentom Joem Bidenom, ktorých funkčné obdobie presahuje Trumpovo pôsobenie v úrade. To komplikuje prezidentovu snahu o upevnenie kontroly nad Fedom prostredníctvom vymenovania väčšiny členov jeho Rady guvernérov. Dvoch zo zostávajúcich šiestich členov vymenoval Trump.
Trump opakovane kritizoval predsedu Fedu Jeroma Powella, ktorého funkčné obdobie sa končí v máji 2026, najskôr za to, že neznížil úrokové sadzby, a najnovšie za prekročenie nákladov na rekonštrukciu budov centrálnej banky.