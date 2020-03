Trump súhlasí s odkladom hier: O rok oslávime víťazstvo nad pandémiou

Washington 25. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump súhlasí s odložením olympiády v Tokiu na budúci rok. Podporu vyjadril aj v telefonáte s japonským predsedom vlády Šinzom Abem. Informovala o tom agentúra DPA.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v utorok vypočul hlas športovcov aj národných výborov a odložil OH na budúci rok. Podľa Trumpa to bolo rozumné a výborné rozhodnutie, uviedol hovorca japonskej vlády Jošihide Suga. V stredajšom rozhovore sa americký prezident zhodol s Abem, že budúcoročné hry budú oslavou víťazstva ľudí nad novým koronavírusom. Ochorenie COVID-19 sa už rozšírilo takmer do celého sveta, evidujú ho v 194 krajinách, nakazilo sa viac ako 423-tisíc ľudí a takmer 19.000 zomrelo.