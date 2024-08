Trump súhlasí s ponukou Fox News na debatu s Harrisovou

Washington 3. augusta (TASR) - Republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump súhlasil s ponukou konzervatívnej stanice Fox News usporiadať predvolebnú debatu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Prebehnúť by mala 4. septembra, informoval v piatok neskoro večer americký exprezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Trump už vopred avizoval, že do debaty s Harrisovou pôjde až vtedy, keď ju Demokratická strana oficiálne nominuje ako svoju kandidátku do novembrových prezidentských volieb. Práve v piatok získala od demokratických delegátov dostatočný počet hlasov na to, aby sa oficiálne stala kandidátkou strany. Formálne uzavretie nominácie sa očakáva do 7. augusta.



Septembrovú debatu budú podľa Trumpa sprevádzať podobné pravidlá ako v prípade predvolebného televízneho duelu so súčasným prezidentom Joem Bidenom z konca júna. Biden po vtedajšom katastrofálnom výkone čelil obrovskému tlaku, aby sa snahy o znovuzvolenie vzdal. Tlaku sa nakoniec podvolil a v súboji o Biely dom podporil svoju viceprezidentku Harrisovú.



"Ak Kamala z nejakého dôvodu nebude chcieť alebo nebude môcť 4. septembra debatovať, dohodol som sa so (stanicou) Fox News, že v ten večer usporiadame veľké zhromaždenie na radnici," uviedol Trump v príspevku, ktorého časť však podľa Reuters už stihol zmazať. Debata podľa neho prebehne v americkom štáte Pensylvánia, konkrétne miesto je však ešte predmetom určenia.



Harrisová vyjadrila vôľu stretnúť sa v televíznom súboji s Trumpom ešte v júli. Reagovala tak na návrh Fox News, ktorá pôvodne chcela usporiadať duel prezidentských kandidátov 17. septembra.



Trump ešte v piatok vyhlásil, že s Harrisovou nepotrebuje debatovať, pretože v prieskumoch verejnej mienky vedie on a voliči už poznajú ich postoje. Avšak ešte minulý týždeň povedal, že diskutovať chce aspoň raz.



Demokratická strana podľa Reuters v piatok spustila reklamnú kampaň, ktorej cieľom je zosmiešniť republikánskeho kandidáta za to, že sa k debate s Harrisovou nezaviazal.



Demokratický národný výbor (DNC) zakúpil veľké reklamy, ktoré prevažujú na digitálnych stránkach lokálnych novín v štátoch, kde Trump plánuje v najbližších týždňoch viesť predvolebnú kampaň. V reklamách sa uvádza, že "odsúdený zločinec sa bojí diskutovať" a kladú sa otázky, či je to pre jeho postoj k interrupciám.