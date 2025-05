Trump súhlasil s návrhom šéfky EK na odklad zavedenia ciel do 9. júla

Morristown/Brusel 26. mája (TASR) — Americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že súhlasí s návrhom predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej na odloženie zavedenia 50-percentného cla na dovoz tovarov z EÚ do 9. júla, ktorý mu predostrela v nedeľňajšom „veľmi príjemnom telefonáte“. Pred nástupom do lietadla Air Force One zároveň dodal, že vyjednávacie tímy sa „rýchlo stretnú a uvidia, či sa nám podarí niečo vymyslieť“, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Krátko predtým šéfka EK na sieti X uviedla, že mala s americkým prezidentom „dobrý telefonát“. Európa je podľa nej pripravená „rýchlo a rozhodne pokračovať v rokovaniach“, na dosiahnutie dobrej dohody však potrebuje čas do 9. júla. „EÚ a USA majú najdôležitejší a najužší obchodný vzťah na svete,“ dodala.



Trump v piatok ešte viac eskaloval colný spor s EÚ, keď na svojej platforme Truth Social napísal, že odporučí uvalenie cla na tovar z EÚ vo výške 50 percent od 1. júna. Ako dôvod uviedol nedostatočný pokrok v rokovaniach s Bruselom v tejto otázke.



„Nehľadám dohodu. Už sme predložili dohodu: je to 50 percent,“ povedal Trump krátko nato novinárom v Bielom dome. To by bol päťnásobok súčasného desaťpercentného cla uvaleného na väčšinu produktov. Autá a hliník podliehajú 25-percentnej sadzbe.



Podľa eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča Brusel napriek tomu stále dúfa, že sa podarí dosiahnuť dohodu založenú na rešpekte a nie na hrozbách. EÚ je „plne odhodlaná dosiahnuť dohodu, ktorá bude vyhovovať obom stranám“, napísal Šefčovič v piatok (23. 5.) na sieti X po rokovaniach s americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom a ministrom obchodu USA Howardom Lutnickom.