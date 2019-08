Trump súkromne hovoril o možnosti odkúpenia Grónska

Túto ideu niektorí poradcovia odmietli ako žart, avšak iní ju zobrali omnoho vážnejšie.

Washington 16. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump súkromne diskutoval so svojimi poradcami o myšlienke, že by Spojené štáty v rámci rozšírenia svojho územia odkúpili od Dánska ostrov Grónsko. Informoval o tom vo štvrtok denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.



Túto ideu niektorí poradcovia odmietli ako žart, avšak iní ju zobrali omnoho vážnejšie. Trump, ktorý je momentálne na pracovnej dovolenke vo svojom golfovom klube v Bedminstri v štáte New Jersey, uskutoční svoju prvú návštevu Dánska v septembri, nič však nenasvedčuje tomu, že bude táto otázka na programe jeho rozhovorov s dánskymi predstaviteľmi.



Podľa zmieneného média sa Trump pri mnohých príležitostiach pýtal poradcov a právnych zástupcov, či USA môžu odkúpiť Grónsko, a vyjadril záujem o tamojšie prírodné zdroje a geopolitický význam ostrova.



The Wall Street Journal podľa tlačovej agentúry Reuters citoval súčasných aj bývalých činiteľov Bieleho domu, ktorí tvrdia, že Trumpovým zámerom môže byť posilnenie vojenskej prítomnosti USA v arktickej oblasti alebo zanechať po sebe dejinný odkaz v štýle Aljašky.



Spojené štáty majú v grónskom mestečku Thule svoje najsevernejšie situované vojenské zariadenie, ktorým je letecká základňa Thule Air Base. Grónsko, najväčší ostrov sveta, je autonómne dánske územie nachádzajúce sa medzi severnou časťou Atlantického oceánu a Arktickým oceánom. Bývalý americký prezident Harry Truman v roku 1946 chcel odkúpiť Grónsko za 100 miliónov dolárov, Kodaň to však odmietla.



Grónsko má rozlohu dva milióny štvorcových kilometrov a žije tam približne 56.000 obyvateľov. Napriek tomu, že má ostrov takmer úplnú samosprávu, Dánsko sa stará o jeho diplomatické záležitosti, obranu a peňažnú politiku. Grónsko dostáva od Dánska ročnú dotáciu vo výške 560 miliónov dolárov, čo je viac než polovica jeho vlastných príjmov.