Trump: Summit G7 bude v prezidentskom víkendovom sídle Camp David

Washington 4. decembra (TASR) - Budúcoročný summit krajín skupiny G7 sa uskutoční vo víkendovom sídle amerických prezidentov Camp David v štátu Maryland. Podľa agentúry DPA to v Londýne v utorok oznámil prezident USA Donald Trump.



"Myslím si, že už to bolo viac či menej oznámené, že to bude v Camp Davide," povedal na summite NATO šéf Bieleho domu.



Sídlo v odľahlej časti Marylandu približne 100 kilometrov od Washingtonu označil za "miesto, ktoré majú ľudia radi". Výhodou je podľa Trumpa jeho blízkosť Washingtonu. Povedal tiež, že ponúkne možnosti na "niektoré zvláštne veci", nepriblížil však čo konkrétne má na mysli.



Naposledy summit vtedy ešte skupiny krajín G8 hostil v Camp Davide prezident Barack Obama.



Trump vyvolal v októbri pobúrenie po tom, ako oznámil, že stretnutie lídrov svetovo najrozvinutejších ekonomík bude v jeho golfovom klube vo floridskom Miami. Toto rozhodnutie pod tlakom ostrej kritiky pre konflikt záujmov o dva dni zrušil.



Summit skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta G7 sa bude konať 10. - 12. júna.