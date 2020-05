Trump: Summit G7 by sa mohol konať v Camp Davide

Washington 20. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu avizoval, že summit krajín G7 by sa predsa len mohol konať v pôvodne plánovanom víkendovom sídle amerických prezidentov Camp David. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Šéf Bieleho domu v marci rozhodol, že stretnutie plánované na 10. - 12. júna sa v súvislosti s koronavírusovou pandémiou neuskutoční a nahradí ho videokonferencia.



Trump na Twitteri uviedol, že boj s novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 pokračuje v USA úspešne, preto by sa summit siedmich najvyspelejších krajín sveta mohol predsa len konať aj za prítomnosti lídrov členských krajín.



"Teraz, keď sa naša krajina opäť vracia k svojej veľkosti, zvažujem, že (summit) G7 by sa mohol konať v rovnakom, alebo v približne rovnakom termíne vo Washingtone D.C., v legendárnom Camp Davide. Aj ostatné štáty sa začínajú vracať do normálu. Bol by to skvelé znamenie pre všetkých - normalizácia," napísal Trump.