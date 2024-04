Trump svojim stúpencom v rámci žartu povedal, že pozastavuje kampaň

Washington 1. apríla (TASR) - Americký exprezident Donald Trump si v pondelok vystrelil zo svojich podporovateľov. Poslal im totiž elektronickú správu so zdanlivým oznamom, že pozastavuje svoju predvolebnú kampaň. Vzápätí sa však ukázalo, že ide len o prvoaprílový žart zameraný na získanie finančných prostriedkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Trump svojim priaznivcom poslal e-mail, v ktorom im oznamoval: "Pozastavujem svoju kampaň". K správe však pripojil aj hypertextový odkaz. Kliknutím naň sa používatelia dostali na webstránku, ktorá ich nabádala, aby darovali peniaze na Trumpovu predvolebnú kampaň.



"Naozaj ste si mysleli, že pozastavím svoju kampaň? Šťastný prvý apríl!" písal tam exprezident veľkými písmenami.



Na žart rýchlo zareagoval tím súčasného amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý bude podľa všetkého Trumpovým súperom v novembrových voľbách. "Trump nevedie kampaň už 16 dní. Takže si nie som istý, aký je v tom rozdiel," povedal Ammar Moussa z Bidenovho volebného štábu.



Kandidáti na prezidenta v Spojených štátoch už roky oslovujú svojich priaznivcov početnými žiadosťami o finančné dary, a to e-mailami, telefonátmi, či textovými správami. Takýmto spôsobom sú schopní získať milióny dolárov. V rámci predvolebnej kampane, ktorá môže stáť aj miliardy, ide o kľúčové finančné prostriedky, takže kandidáti sa snažia byť v tomto smere čoraz kreatívnejší.



Trump takto svojich stúpencov pravidelne informuje o svojich právnych sporoch, pričom bez akýchkoľvek dôkazov obviňuje administratívu Bidena z toho, že sa ho snaží poslať do väzenia, približuje AFP. Agentúra dodáva, že v pomyselných pretekoch o získanie darcov na kampaň zatiaľ vedie Bidenov tím.