Trump: Telefonát bol veľmi dobrý, proces k ukončeniu vojny beží naplno

Washington 18. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump označil telefonát s ruským lídrom Vladimirom Putinom za veľmi dobrý a produktívny. V príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa dohodli na okamžitom zastavení útokov na "všetku energetiku a infraštruktúru" s tým, že budú urýchlene pracovať na úplnom prímerí a nakoniec aj ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Informuje o tom TASR.



"Táto vojna by sa nikdy nezačala, keby som bol prezidentom! Hovorilo sa o mnohých prvkoch mierovej dohody vrátane toho, že hynú tisíce vojakov," uviedol Trump.



Podľa neho si ukončenie ozbrojeného konfliktu želá Putin i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Tento proces teraz beží naplno a dúfajme, že v záujme ľudstva túto svoju prácu dokončíme!" dodal.



Ruský prezident podľa predošlého vyhlásenia Kremľa súhlasil s Trumpovým návrhom, aby Rusko a Ukrajina na 30 dní zastavili vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru. Putin dal príslušný rozkaz ruskej armáde.



Lídri sa dohodli, že Rusko a Spojené štáty vytvoria expertné skupiny pre ukončenie vojny na Ukrajine. Putin Trumpovi povedal, že je pripravený sa spoločne usilovať o trvalé riešenie situácie. Zároveň však podotkol, že musí ísť o riešenie, ktoré bude "komplexné, udržateľné a dlhodobé" a ktoré bude zohľadňovať bezpečnostné záujmy Ruska a základné príčiny konfliktu.



Putin takisto stanovil úplné zastavenie zahraničnej vojenskej pomoci aj výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou ako podmienku ukončenia vojny. Označil to za kľúčové preto, aby sa konflikt neeskaloval a aby sa jeho riešenie presmerovalo do politickej a diplomatickej roviny.



Hlavy štátov počas svojho druhého tohtoročného telefonátu, ktorý trval približne hodinu a pol, rokovali aj o americkom návrhu na 30-dňové prímerie, s ktorým Ukrajina minulý týždeň súhlasila. Putin podľa Kremľa vzniesol niekoľko "významných" pripomienok, ktoré sa týkajú monitorovania zastavenia bojov pozdĺž celej frontovej línie. Stanovil aj požiadavky Ruska na zastavenie mobilizácie Ukrajincov a prezbrojenia ukrajinskej armády.