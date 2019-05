Trump telefonicky hovoril s Putinom o možnej novej jadrovej dohode

Americko-ruské vzťahy sa v uplynulých týždňoch vyhrotili práve pre krízu v na ropu bohatej Venezuele, kde Washington podporuje opozičného lídra Juana Guaidóa v jeho snahe zosadiť Madura.

Washington 3. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok viac než hodinu telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, s ktorým diskutoval o možnosti novej jadrovej dohody, severokórejskej denuklearizácii a politickej situácii vo Venezuele. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na Biely dom.



Lídri hovorili o možnosti novej mnohostrannej jadrovej dohody medzi Spojenými štátmi, Ruskom a Čínou, alebo rozšírení existujúcej americko-ruskej strategickej jadrovej dohody. Konverzácia sa podľa hovorkyne Bieleho domu Sarah Sandersovej krátko dotkla aj vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb z roku 2016.



"Diskutovali tiež o obchode a skutočnosti, že od nástupu nášho prezidenta do úradu sa obchodná činnosť medzi oboma krajinami zvýšila. Hovorili aj o Ukrajine a Venezuele, pričom išlo o celkovo pozitívnu konverzáciu," uviedla hovorkyňa.



Sandersová zopakovala postoj americkej administratívy, že "všetky možnosti sú naďalej na stole", čo sa týka Venezuely, kde Rusko podporuje vládu prezidenta Nicolása Madura, čeliaceho opozičným demonštráciám. Trump podľa hovorkyne Putinovi vyjasnil, že "Spojené štáty stoja po boku venezuelského ľudu".



Americko-ruské vzťahy sa v uplynulých týždňoch vyhrotili práve pre krízu v na ropu bohatej Venezuele, kde Washington podporuje opozičného lídra Juana Guaidóa v jeho snahe zosadiť Madura, ktorý sa teší podpore Ruska aj Číny.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pred niekoľkými dňami vyhlásil, že Maduro mal v pláne utiecť lietadlom na Kubu, ale Rusko mu to vyhovorilo, dopĺňa tlačová agentúra AFP.



Trump na telefonát so šéfom Kremľa reagoval aj na svojom obľúbenom Twitteri. "Mal som dlhú a veľmi dobrú konverzáciu s ruským prezidentom Putinom. Ako som vždy hovoril, ešte dávno predtým, ako sa začal tento hon na čarodejnice, vychádzať s Ruskom, Čínou a každým je dobrá vec, nie zlá. Diskutovali sme o obchode, Venezuele, Ukrajine, Severnej Kórei, kontrole jadrových zbraní a dokonca o 'ruskej kačici'. Veľmi produktívny rozhovor!" napísal americký líder.