Trump telefonoval s Johnsonom, avizoval významnú obchodnú dohodu

Washington 27. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že zatelefonoval novému britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi a že už prebiehajú diskusie o významnej obchodnej dohode. Informovala o tom agentúra AFP.



"Predpovedám, že bude vynikajúcim premiérom," povedal Trump novinárom, pričom Johnsona nazval "dobrým chlapíkom". Zdôraznil, že už prebiehajú diskusie o "veľmi významnej obchodnej dohode" s post-brexitovou Britániou.



Dohoda by podľa Trumpa mohla byť "tri až štyri, päťkrát väčšia", než je súčasná, a po odchode Británie z EÚ "by sme mohli urobiť oveľa viac".



Novozvolený líder britskej Konzervatívnej strany Boris Johnson sa stal v stredu oficiálne premiérom po tom, ako prijal od kráľovnej Alžbety II. poverenie na zostavenie novej vlády. Do kráľovského sídla dorazil krátko po tom, ako prišla podať svoju demisiu odchádzajúca premiérka Theresa Mayová.